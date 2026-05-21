Arrestan en Florida a hermana de la jefa de GAESA tras investigación de Martí Noticias; Rubio celebra la noticia (VIDEO)

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La cubana Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar cubano GAESA, fue arrestada en Florida por agentes de Homeland Security Investigations, HSI, y enfrenta un proceso de deportación a Cuba, confirmaron a Martí Noticias fuentes con conocimiento del caso.

A Lastres Morera le fue retirada su residencia permanente en Estados Unidos, conocida como "green card", y las autoridades migratorias se preparan para deportarla a la isla, agregaron las fuentes.

Poco después de publicar esta nota, el Secretario de Estado Marco Rubio celebraba en sus redes sociales la noticia y la agencia de Seguridad Fronteriza de EEUU publicaba la imagen de la señora caminando esposada, bajo custodia de ICE.

"Me complace anunciar que, en el día de hoy, ha sido arrestada y se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. No habrá lugar en la Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos", escribió Rubio

El arresto ocurre meses después de que Martí Noticias revelara en una investigación exclusiva que Lastres Morera vivía en Florida y aparecía vinculada a empresas de inversiones inmobiliarias, pese a su relación familiar directa con una de las figuras más importantes del aparato económico y militar del régimen cubano.

En marzo pasado, Martí Noticias documentó que Adys Lastres Morera era hermana de la oficial que preside el Grupo de Administración Empresarial S.A., considerado el núcleo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El reportaje también mostró que Adys figuraba como gerente o agente registrado en compañías inscritas en Florida dedicadas al sector inmobiliario.

Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada, diputada y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue sancionada por EEUU hace dos semanas por su papel al frente del conglomerado militar que usurpa las riquezas del pueblo cubano, de acuerdo al Departamento del Tesoro.

GAESA controla sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos el turismo, el comercio minorista en divisas, las remesas, la banca, la logística portuaria y buena parte del comercio exterior. A través de empresas como Gaviota, CIMEX, TRD Caribe, RAFIN y el Banco Financiero Internacional, el conglomerado maneja una porción sustancial de los ingresos en divisas del país.

Un perfil empresarial

De acuerdo con fuentes verificadas, citadas en la investigación original, Adys Lastres Morera llegó a EEUU en enero de 2023, tras ser reclamada por su hijo, Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.

La mujer arrestada hoy en Florida había logrado establecerse y participar en negocios privados dentro del mercado estadounidense.

Registros de la Florida Division of Corporations revisados por Martí Noticias mostraban que Lastres Morera figuraba como agente registrado y gerente de REMAS Investments LLC, una empresa dedicada a inversiones inmobiliarias en Florida.

Su nombre también aparecía asociado como gerente en Santa Elena Investments LLC, una compañía con sede en Boca Ratón registrada a nombre de Vicente Zamora.

REMAS Investments LLC se presentaba públicamente como una firma especializada en compra y venta de propiedades, asesoría para inversionistas y gestión de proyectos inmobiliarios.

En su sitio web afirmaba usar inteligencia artificial y estrategias innovadoras para maximizar la rentabilidad de inversiones en terrenos, casas, apartamentos y condominios en Florida.

Tras la publicación de nuestro reportaje el sitio web fue vaciado de contenido inmediatamente.

La presencia de Lastres Morera en ese sector levantó interrogantes sobre cómo familiares directos de la cúpula militar cubana han logrado establecerse en Estados Unidos y participar en negocios privados, mientras GAESA permanece bajo sanciones estadounidenses por su papel en el sostenimiento económico del régimen.

De La Habana a Florida

Antes de emigrar a Estados Unidos, Adys Lastres Morera se dedicaba al alquiler de propiedades en Cuba. Un perfil verificado a su nombre en Airbnb mostraba que gestionaba al menos tres viviendas turísticas en La Habana, entre ellas una propiedad cerca de la Plaza de la Revolución y un apartamento descrito como de “lujo y comodidad”.

Fotografías publicadas en redes sociales también la mostraban con una camiseta de la Brigada Conrado Benítez, vinculada a actividades de apoyo al régimen cubano. Otras imágenes la ubicaban en viajes a Canadá, España, El Salvador y Panamá.

Tras la publicación del reportaje de Martí Noticias, Lastres Morera redujo notablemente su exposición pública y eliminó perfiles en redes sociales, según fuentes cercanas a su entorno citadas entonces por este medio. También eliminó las tres casas que rentaba en la plataforma Airbnb.

Martí Noticias intentó contactarla en ese momento mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos para obtener su versión de los hechos, pero no recibió respuesta.

Investigación periodística bajo nueva luz

El arresto de Adys Lastres Morera coloca bajo una nueva luz la investigación publicada por Martí Noticias, que documentó con registros corporativos, fuentes verificadas y antecedentes familiares la presencia en Florida de una pariente directa de la máxima responsable de GAESA.

El investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, había advertido entonces que el caso mostraba una contradicción profunda: mientras el pueblo cubano vive bajo la crisis y las restricciones impuestas por el régimen, familiares de figuras vinculadas al poder militar han logrado instalarse en Estados Unidos y operar dentro del mercado capitalista.

“Mientras GAESA continúa bajo sanciones del Departamento del Tesoro por su papel en el control económico del régimen cubano y su estrecha relación con las Fuerzas Armadas, familiares directos de sus principales dirigentes han logrado establecerse en Estados Unidos y participar en negocios privados dentro del mercado estadounidense”, dijo Domínguez en la investigación original de Martí Noticias.

Menor exposición pública tras llegar a EEUU

Desde su llegada a Estados Unidos, su presencia pública se redujo notablemente, eliminando sus perfiles en redes sociales.

Fuentes cercanas a su entorno indicaron que Lastres Morera ha realizado viajes recientes a Cuba, El Salvador, Panamá y España.