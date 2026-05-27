EEUU instó a Canadá a respaldar al pueblo cubano

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió a Canadá apoyar al pueblo cubano durante una reunión sostenida esta semana con el viceministro canadiense de Relaciones Exteriores, Arun Thangaraj, en un encuentro centrado en temas bilaterales y regionales, informó el Departamento de Estado.

Según un comunicado atribuido al portavoz Tommy Pigott, ambos funcionarios abordaron “esfuerzos coordinados para evitar que el ébola llegue a Norteamérica” y analizaron la cooperación en Haití, donde Washington reconoció el respaldo canadiense a la Fuerza de Represión de Pandillas.

Durante la reunión, Landau también “instó a brindar apoyo al pueblo cubano, que necesita urgentemente un cambio respecto a la corrupta dictadura comunista que ha ostentado el poder absoluto en Cuba durante los últimos 67 años”, señaló la nota oficial.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente presión de Washington hacia el régimen cubano.

Este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que Cuba enfrenta una profunda crisis económica y política bajo el liderazgo del régimen comunista.

“Cuba está en muchos problemas porque, desafortunadamente, para ellos está dirigido por un montón de comunistas incompetentes. Ser comunista es malo; ser un comunista incompetente es como lo peor”, declaró Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense también responsabilizó al conglomerado militar GAESA del control de la economía cubana. “Básicamente controla el 70% de la economía, y nada de ese dinero en esa empresa se destina a ayudar al pueblo cubano”, afirmó.