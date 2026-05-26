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América Latina

Scott y Giménez endurecen discurso contra Cuba y exigen elecciones en Venezuela

Legisladores republicanos Rick Scott y Carlos Giménez
Legisladores republicanos Rick Scott y Carlos Giménez

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  • Los legisladores republicanos Rick Scott y Carlos Giménez aseguraron que no descartan ninguna opción frente al régimen cubano, incluyendo una posible acción militar, mientras que sobre Venezuela insistieron en la necesidad de elecciones libres y una transición democrática.
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Desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami, el senador republicano Rick Scott y el congresista Carlos Giménez elevaron el tono contra el régimen cubano y advirtieron que Estados Unidos no debe descartar ninguna opción frente a La Habana, incluida la militar, aunque insistieron en que el objetivo es lograr libertad y proteger los intereses estadounidenses.

Scott insistió en que Raúl Castro debe responder ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de ciudadanos norteamericanos, a propósito del encausamiento reciente por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Legisladores Rick Scott y Carlos Giménez endurecen tono contra Cuba y Venezuela
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Legisladores Rick Scott y Carlos Giménez endurecen tono contra Cuba y Venezuela
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Giménez respaldó la política de máxima presión impulsada por la administración Trump y sostuvo que el régimen cubano atraviesa uno de sus momentos más delicados debido al aislamiento internacional, la crisis económica y la presión política ejercida desde Washington.

El congresista cubanoamericano ha defendido públicamente una línea dura contra La Habana y ha vinculado la situación de Cuba con los recientes acontecimientos políticos en Venezuela.

En relación con Venezuela, ambos legisladores insistieron en que el país debe avanzar hacia elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente. Las declaraciones coinciden con la postura expresada por altos funcionarios republicanos y por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha reiterado que cualquier transición política en Venezuela debe desembocar en un proceso electoral legítimo.

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