Exsecretario de Defensa: el mayor riesgo de Cuba para EEUU sería un éxodo masivo

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El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, advirtió que el principal riesgo que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense no es militar, sino la posibilidad de un colapso interno que desencadene una fuerte crisis migratoria hacia Estados Unidos.



Durante una entrevista en el programa "Face the Nation" de CBS, Gates afirmó que el mayor peligro sería un nuevo éxodo similar al del Mariel en 1980, con la salida de decenas de miles de cubanos.

"Creo que, en realidad, el mayor riesgo es que terminemos con otra evacuación tipo Mariel desde Cuba, con decenas de miles de cubanos dirigiéndose a Estados Unidos por desesperación, como ha ocurrido en el pasado", señaló el exfuncionario.

Gates insistió en que este escenario constituye actualmente la principal amenaza vinculada a la isla. Según explicó, más allá de otros factores geopolíticos, el deterioro interno en Cuba podría generar una presión migratoria significativa hacia Estados Unidos.

En abril de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio también advirtió que la migración masiva ha sido un arma usada en el pasado por el régimen cubano contra Estados Unidos. Rubio puso entonces como ejemplo de "esfuerzos concertados para empujar a la gente hacia Estados Unidos" al éxodo del Mariel.

"No es algo sin precedentes. En 1980, Fidel Castro abrió sus instituciones mentales, abrió sus cárceles y, básicamente, inundó Estados Unidos de criminales de Cuba, y pagamos un precio exorbitante por ello", dijo.

El exsecretario de Defensa (2006–2011) y exdirector de la CIA (1991–1993) también hizo referencia a la influencia y actividades de Cuba en otros países, especialmente en Venezuela. Indicó que personal cubano ha participado en labores de seguridad en ese país, incluyendo la protección del gobernante Nicolás Maduro.

"Los cubanos han tenido mucho personal de seguridad en Venezuela, formaron el cordón de seguridad alrededor de Maduro. Él no confiaba en su propia gente", afirmó.

Gates dijo que la participación de Cuba en este tipo de operaciones en el extranjero ha tenido impacto en los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos "durante mucho tiempo", aunque matizó que estas acciones no constituyen, por sí solas, una amenaza directa e inmediata.

El presidente Donald Trump firmó en enero pasado una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional para proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a lo que describió como la influencia maligna de La Habana, vinculada a actores hostiles, grupos terroristas y operaciones de espionaje de enemigos de EEUU, como Rusia y China, dentro de la isla.

La semana pasada, tuvo lugar en La Habana una reunión de alto nivel entre el Jefe de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, John Ratcliffe, y el ministro del Interior de Cuba, General Lázaro Alberto Álvarez Casas. La visita se realizó a solicitud de Estados Unidos y fue aprobada por la “Dirección de la Revolución”, aclaró en una nota oficial la parte cubana.

Preguntado sobre la reunión, el presidente Trump dijo que cree que su administración logrará "darle un giro a la situación" en Cuba. "Marco (Rubio) ha sido muy eficaz. Todo el grupo ha sido muy eficaz. Creo que tendrán que venir a nosotros. Es una nación fallida, totalmente fallida. Y ahora están aceptando ayuda... Necesitan ayuda", señaló.

Este domingo, la tensión entre ambos países pareció agudizarse con la salida a la luz de información de Inteligencia citada por el medio estadounidense Axios que indica que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y evaluado planes para atacar la base naval de Guantánamo, embarcaciones estadounidenses y eventualmente Key West.

"Cuba ni amenaza ni desea la guerra", dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez en una publicación en redes sociales. Añadió que el país "se prepara para afrontar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa", y acusó a Estados Unidos de fabricar un "caso fraudulento" para justificar sanciones económicas contra La Habana y una posible intervención militar.

Mientras, en declaraciones sobre el reporte de Axios, legisladores cubanoamericanos advirtieron sobre el riesgo que esta capacidad militar de Cuba, a solo 90 millas de Florida, representa para los estadounidenses.