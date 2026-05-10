EEUU intensifica vuelos de vigilancia militar cerca de Cuba, según análisis de CNN

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El incremento de vuelos de inteligencia militar de Estados Unidos cerca de Cuba ha despertado interrogantes sobre el alcance de las operaciones de vigilancia en torno a la isla, según un análisis publicado por la cadena CNN basado en datos de aviación de acceso público.

De acuerdo con el reporte, desde el 4 de febrero la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses realizaron “al menos 25 vuelos” de reconocimiento en las proximidades de Cuba, principalmente cerca de La Habana y Santiago de Cuba. Algunos de los recorridos se efectuaron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana, según registros de plataformas de rastreo aéreo como FlightRadar24, citados por la cadena.

La investigación señala que la mayoría de las operaciones fueron ejecutadas por aeronaves P-8A Poseidon, utilizadas para vigilancia marítima y reconocimiento, mientras que otras misiones estuvieron a cargo de aviones RC-135V Rivet Joint, especializados en inteligencia de señales. También se identificó el empleo de drones MQ-4C Triton de gran altitud.

CNN destacó que antes de febrero este tipo de operaciones visibles públicamente “eran extremadamente raras en esta zona”.

El análisis comparó el patrón observado cerca de Cuba con situaciones previas en Venezuela e Irán. En ambos casos, señaló, un aumento de vuelos de vigilancia visibles al público precedió operaciones militares.

La cadena también apuntó que las aeronaves involucradas poseen capacidad para ocultar su ubicación apagando sus sistemas de rastreo, pero que en varios casos sus trayectorias fueron visibles en plataformas abiertas y ampliamente difundidas en redes sociales.