Cuba: una amenaza real para los Estados Unidos PARTE II

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La intención de dañar a la nación estadounidense, infiltrar sus instituciones, identificar y entrenar a grupos intestinos radicales para crear escenarios violentos, brindar protección a fugitivos de la justicia americana, y facilitar el territorio nacional cubano, ubicado estratégicamente a 90 millas de Estados Unidos, para el espionaje y el posicionamiento de misiles, ha sido una constante desde inicios de la década del 60 por parte del regimen de La Habana.

Protección y amparo de fugitivos de la justicia americana

Así como ha ocurrido con Guillermo “William” Morales, terrorista del FALN, quien ha permanecido en Cuba durante décadas a pesar de haber sido juzgado y condenado en Estados Unidos, hay otros prófugos de actos terroristas y asesinatos amparados por el régimen de La Habana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha solicitado la extradición de al menos 11 fugitivos entre los que cuentan además de William Morales, Víctor Manuel Gerena, Charles Lee Hill, Ishmael LaBeet a.k.a Ishmael Muslim Ali, y Ambrose Henry Montfort.

Aparte de Assata Shakur, otros miembros del Partido Panteras Negras y del Ejército Negro de Liberación buscaron refugio en Cuba al huír de la justicia americana. Entre ellos se cuentan: Eldrige Cleaver, William Lee Brent, y William Potts.

Un caso muy especial es el de Anthony Bryant, miembro del Partido Panteras Negras, quien secuestró un avión en marzo de 1969 para llegar a Cuba, donde pensó encontrarse el paraíso en la tierra y conseguir bazucas para volver a Estados Unidos y hacer la revolución. Durante el secuestro, Bryant le robó un maletín con dinero a un agente de la inteligencia cubana, lo que al llegar a La Habana le costó arresto y 12 años de prisión.

Durante su prisión en campos de trabajo forzado de caña pudo ser testigo del horror de las prisiones castristas y la violación de los derechos humanos en Cuba. Al cumplir su sanción y regresar a Estados Unidos en 1980, a pesar de tener que enfrentar la justicia por el secuestro del avión, Bryant alertó, a través de los medios de comunicación, a los norteamericanos sobre los politicos de izquierda que quieren llevar a Estados Unidos en el camino del marxismo inhumano.

Colombia también ha solicitado a Cuba,infructuosamente, la extradición de 10 líderes del grupo terrorista ELN, autor de un ataque terrorista en el 2019 que causó la muerte a 22 personas e hirió a 87 en la Academia de Policía de Bogotá.

España también tiene una lista de fugitivos de la justicia, miembros del grupo terrorista ETA que a partir de 1980 comenzaron a recibir amparo en Cuba, algunas de las causas de estos terroristas han caducado. En Cuba han buscado asilo no solamente terroristas sino también violadores, y asesinos que han burlado la justicia española.

Bases de espionaje y biotecnología en territorio cubano

El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, publicó el 6 de diciembre de 2024 el informe “La huella de inteligencia de China en Cuba: nuevas pruebas e implicaciones para la seguridad de EE. UU.”, donde revela cuatro lugares en Cuba desde donde China espía a los Estados Unidos. Tres de estos lugares están ubicados al sur de La Habana y uno de ellos en El Salao, al este de la ciudad de Santiago de Cuba, este último en construcción desde el 2021.

El reporte hace referencia al testimonio brindado por Albert Santoli, Presidente de Asia America Initiative en la reunión U.S.-China Economic and Security Review Commission “China’s Growing Global Influence: Objectives and Strategies” el 21 de julio de 2005 en el Senado de Estados Unidos, donde delínea aspectos históricos de la alianza Cuba-China.

“A mediados de la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, Pekín aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con el líder —ya anciano pero aún vehemente— de lo que quedaba del mundo socialista antinorteamericano: Fidel Castro […] En junio de 1999, medios de prensa internacionales, como la Agence France-Presse, comenzaron a informar que China utilizaba a Cuba como un puesto de escucha militar estratégico para monitorear emisiones y telecomunicaciones en Estados Unidos”, afirmó Santoli en su presentación.

En junio de 2023, la administración de Biden confirmó reportes que afirmaban que China tenía acceso a bases de espionaje en Cuba, y el Wall Street Journal sugirió que fuentes oficiales habían indentificado unas cuatro localidades donde técnicos chinos entraban y salían regularmente.

Utilizando imágenes satelitales e información desclasificada, el CSIS provee en su reporte una mirada a estas cuatro localidades equipadas para el trabajo de espionaje. El primer lugar se encuentra en las cercanías de Bejucal y en 1962, durante la crisis de los misiles, fue donde se guardaron las armas nucleares soviéticas.

La segunda es El Salao, una base con capacidad de detector señales desde tres mil a ocho mil millas náuticas, una vez que esté activa. La tercera está ubicada en Wajay, a menos de 10 quilómetros de Bejucal, que de acuerdo a este reporte ha crecido desde 2002 hasta la fecha de una antena con algunos edificios, a un complejo de 12 antenas, edificios de apoyo y una pequeña planta solar.

La cuarta base, junto a Bejucal y Wajay es la de Calabazar, todas en las afueras de La Habana. De acuerdo a documentos desclasificados de la CIA, esta base sirvió en la década del sesenta como un centro de Comunicaciones. En la actualidad esta base ha sido mejorada y consta con una planta solar mucho más grande que la de Wajay que fue instalada en el 2012 de acuerdo al reporte del CSIS.

El reporte concluye subrayando la importancia estratégica de la ubicación geográfica de Cuba para los planes de expansión militar de China:

“Durante las protestas de julio de 2021, por ejemplo, se supo que el gobierno cubano redujo selectivamente el ancho de banda en los lugares de protesta, impidiendo que los organizadores se comunicaran entre sí y compartieran imágenes de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

“Sin embargo, los mayores intereses de Pekín en la isla son, claramente, estratégicos. Las ambiciones de China de expandir su presencia militar en el extranjero están bien documentadas, y Cuba ofrece un punto de apoyo atractivo para el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Caribe. Una evaluación desclasificada de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de los Estados Unidos, publicada a principios de 2024, enumera a Cuba como uno de los varios países donde China busca establecer instalaciones militares”, concluye el reporte.

El 6 de mayo de 2002, el entonces el Subsecretario de Estado para el Control de Armamento y Seguridad Internacional John Bolton afirmó, ante un foro de la Fundación Heritage, que “Durante cuatro décadas, Cuba ha mantenido una industria biomédica bien desarrollada y sofisticada, respaldada hasta 1990 por la Unión Soviética […] Esto es lo que sabemos ahora: Estados Unidos considera que Cuba mantiene, al menos, una ofensiva limitada de investigación y desarrollo de guerra biológica”.

Días después, el Secretario de Defensa del momento Colin Powell corroboró la información: “Creemos que Cuba posee capacidad de investigación para fines ofensivos en el ámbito biológico. No afirmamos que disponga realmente de tales armas, pero sí que cuenta con la capacidad y los medios para llevar a cabo ese tipo de investigación”.

En una comparescencia anterior a las declaraciones de Powell, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que pedir una inspección a las instalaciones en Cuba no tenía sentido pues “en realidad son muy fáciles de ocultar”.

En marzo del 2006, el Dr. Manuel Cereijo, quien dedicó gran parte de su vida a la investigación sobre el espionaje y el desarrollo de la biotecnología en Cuba, publicó el artículo “Cuba, the threat”, donde hace un análisis de la capacidad cada vez más grande de Cuba en el campo de la biotecnología, y concluye que se debe pedir una inspección física a las instalaciones, dirigida por un equipo internacional objetivo.

“Las investigaciones han demostrado que es posible alterar genéticamente virus y toxinas para aumentar su letalidad, lo que abre la puerta al desarrollo de patógenos capaces de eludir las vacunas existentes [..] Los países con la capacidad y la tecnología para producir vacunas sofisticadas ciertamente pueden producir armas biológicas. Los esfuerzos de Cuba en biotecnología han sido muy exitosos en la creación de vacunas.”

El 8 de abril de 2025, entró en efecto una nueva regla decretada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos prohibiendo el intercambio de información y transacciones de datos genómicos humanos con China, Rusia, Cuba, Irán, Venezuela y Corea del Norte por considerarlos países no confiables o de preocupación.

La información publicada hasta el momento indica una profunda cooperación entre Cuba y Rusia en materia de investigación de biotecnología, bioseguridad y tecnologías sustentables, pero como alertaran la Secretaria de Estado Rice y el Dr. Cereijo veinte años atrás, es fácil encubrir un laboratorio de armas biológicas y la única forma de es una inspección directa en las instalaciones.

Conclusiones

Los hechos históricos de estos 67 años durante el régimen totalitario en Cuba arrojan una y otra vez evidencias del peligro que significa Cuba para Estados Unidos, una pregunta que en los últimos tiempos ha tomado relevancia en Estados Unidos por las medidas tomadas por la administración de Trump contra los militares y líderes de la dictadura cubana, especialmente luego del encausamiento del General Raúl Castro.

El régimen de La Habana desde sus inicios no ocultó su afrenta contra Estados Unidos y no ha escatimado esfuerzos para atacar desde afuera y desde adentro a la nación americana.