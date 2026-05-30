Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Reunión militar en Guantánamo provoca reacciones divididas entre cubanos

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los EE. UU., visita una ubicación identificada como Guantánamo, Cuba, en esta imagen difundida el 29 de mayo de 2026. Comando Sur de los EE. UU./Material cedido vía REUTERS.
El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los EE. UU., visita una ubicación identificada como Guantánamo, Cuba, en esta imagen difundida el 29 de mayo de 2026. Comando Sur de los EE. UU./Material cedido vía REUTERS.

Sumario

  • Altos mandos militares de EE. UU. y Cuba se reunieron en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo para tratar temas de seguridad y prevención de incidentes, en un contexto de tensiones bilaterales.
  • Las reacciones en la isla fueron diversas: desde desconocimiento del hecho, hasta interpretaciones que lo ven como intento de resolver la crisis interna o como una negociación que no cambiará la situación del pueblo.
  • Analistas y usuarios en redes sociales debatieron el significado geopolítico del encuentro; Manuel Cuesta Morúa lo interpretó como señal de que ambas partes buscan negociar bajo presión, destacando la necesidad de participación ciudadana para impulsar cambios democráticos.

Un encuentro inusual entre altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo ha encendido el debate en la isla.

Getting your Trinity Audio player ready...

Un encuentro celebrado este viernes en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo entre altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba para dialogar sobre seguridad perimetral y prevención de incidentes ha generado diversas opiniones dentro de la isla, según testimonios recibidos por Martí Noticias y en redes sociales.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, sostuvo la reunión con el general Roberto Legrá, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), según informó el mando militar estadounidense.

Encuentro militar entre EE. UU. y Cuba en Guantánamo genera opiniones encontradas en la isla
Embed
Encuentro militar entre EE. UU. y Cuba en Guantánamo genera opiniones encontradas en la isla
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00
Descargar


El diálogo se desarrolló en un contexto de tensión bilateral tras el reciente incremento de la presión de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano.

Las reacciones de la población varían entre los cubanos. Unos manifestaron desconocer el suceso, otros lo interpretan bajo la situación actual de la isla.

El activista y analista Manuel Cuesta Morúa, residente en La Habana, evaluó a Martí Noticias el encuentro como parte de la dinámica política actual entre ambas naciones.

"Yo lo veo como parte de ese esfuerzo de dar claridad estratégica a que lo que se está promoviendo por ambas partes, es una negociación, en esta ocasión bajo presión", explicó el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

Según Cuesta Morúa, el discurso oficial de las autoridades cubanas difiere de sus acciones prácticas ante Washington.

“La retórica se separa definitivamente de la acción y el comportamiento político real. Eso explica el cambio de nombre de 'base naval que ocupa parte de nuestro territorio como expresión del imperialismo' a 'enclave militar de los Estados Unidos'”, argumentó.

El analista indicó asimismo que la reunión expresa una aceptación por parte de las autoridades de la isla de la necesidad de negociar. En su opinión, este escenario resalta la importancia de la participación ciudadana.

“De que hay que negociar, y de ahí la importancia que tiene que la ciudadanía asuma por su lado la vía y el camino mucho más seguro, institucionalizado, estructural para generar presión y buscar no solo los cambios que necesitamos para que el porvenir sea de una transición hacia la democracia y no una transición entre élites de poder”, concluyó Cuesta Morúa.

"No sé absolutamente nada de eso, disculpe", declaró un ciudadano consultado de forma anónima.

Por el contrario, otro de los entrevistados estimó que la reunión podría formar parte de un acuerdo para buscar una salida a la crisis general que afecta al país: “Para llegar a un acuerdo para ver cómo salir de esta crisis porque esto está cada día más agudizado. Ya esto no tiene límite; 20 horas, 22 horas, 15 horas sin luz, la gente aquí. Una madre con dos niños comiendo de la basura”.

Desde Santa Clara, un ciudadano identificado como "Ernesto" considera que ambas partes se están poniendo de acuerdo, lo cual, a su juicio, afecta las expectativas de la población.

“No va a pasar absolutamente nada, que todo se va a resolver entre ellos y el pueblo va a seguir igual, con la misma necesidad”, afirmó.

En las redes sociales también se registraron diversos puntos de vista sobre el significado del encuentro militar. Algunos usuarios cuestionaron las posturas previas sobre el conflicto al comentar: "¿No es que ya estaban listos para invadir?".

Otros internautas interpretaron la cita en términos de geopolítica y disuasión. "EE.UU. marcando territorio, La Habana sabe que un enfrentamiento militar lo pierden", señaló un usuario, mientras que otro afirmó que "esto es más que un encuentro de seguridad, es un diálogo en busca de paz".

A través de Facebook, otro comentario enfatizó la relevancia de los funcionarios involucrados en los contactos recientes: "En más o menos un mes se han tenido que parar nada más y nada menos que delante del mismísimo director de la CIA y del mismísimo jefe del Comando Sur, y no creo que sea para felicitarlos".

Contacto militar entre Washington y La Habana reabre debate sobre el futuro de Cuba
Embed
Contacto militar entre Washington y La Habana reabre debate sobre el futuro de Cuba
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:03:39 0:00
Descargar
  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG