Reunión militar en Guantánamo provoca reacciones divididas entre cubanos

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Un encuentro celebrado este viernes en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo entre altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba para dialogar sobre seguridad perimetral y prevención de incidentes ha generado diversas opiniones dentro de la isla, según testimonios recibidos por Martí Noticias y en redes sociales.



El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, sostuvo la reunión con el general Roberto Legrá, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), según informó el mando militar estadounidense.



El diálogo se desarrolló en un contexto de tensión bilateral tras el reciente incremento de la presión de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano.



Las reacciones de la población varían entre los cubanos. Unos manifestaron desconocer el suceso, otros lo interpretan bajo la situación actual de la isla.



El activista y analista Manuel Cuesta Morúa, residente en La Habana, evaluó a Martí Noticias el encuentro como parte de la dinámica política actual entre ambas naciones.

"Yo lo veo como parte de ese esfuerzo de dar claridad estratégica a que lo que se está promoviendo por ambas partes, es una negociación, en esta ocasión bajo presión", explicó el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.



Según Cuesta Morúa, el discurso oficial de las autoridades cubanas difiere de sus acciones prácticas ante Washington.

“La retórica se separa definitivamente de la acción y el comportamiento político real. Eso explica el cambio de nombre de 'base naval que ocupa parte de nuestro territorio como expresión del imperialismo' a 'enclave militar de los Estados Unidos'”, argumentó.



El analista indicó asimismo que la reunión expresa una aceptación por parte de las autoridades de la isla de la necesidad de negociar. En su opinión, este escenario resalta la importancia de la participación ciudadana.



“De que hay que negociar, y de ahí la importancia que tiene que la ciudadanía asuma por su lado la vía y el camino mucho más seguro, institucionalizado, estructural para generar presión y buscar no solo los cambios que necesitamos para que el porvenir sea de una transición hacia la democracia y no una transición entre élites de poder”, concluyó Cuesta Morúa.



"No sé absolutamente nada de eso, disculpe", declaró un ciudadano consultado de forma anónima.



Por el contrario, otro de los entrevistados estimó que la reunión podría formar parte de un acuerdo para buscar una salida a la crisis general que afecta al país: “Para llegar a un acuerdo para ver cómo salir de esta crisis porque esto está cada día más agudizado. Ya esto no tiene límite; 20 horas, 22 horas, 15 horas sin luz, la gente aquí. Una madre con dos niños comiendo de la basura”.



Desde Santa Clara, un ciudadano identificado como "Ernesto" considera que ambas partes se están poniendo de acuerdo, lo cual, a su juicio, afecta las expectativas de la población.

“No va a pasar absolutamente nada, que todo se va a resolver entre ellos y el pueblo va a seguir igual, con la misma necesidad”, afirmó.



En las redes sociales también se registraron diversos puntos de vista sobre el significado del encuentro militar. Algunos usuarios cuestionaron las posturas previas sobre el conflicto al comentar: "¿No es que ya estaban listos para invadir?".



Otros internautas interpretaron la cita en términos de geopolítica y disuasión. "EE.UU. marcando territorio, La Habana sabe que un enfrentamiento militar lo pierden", señaló un usuario, mientras que otro afirmó que "esto es más que un encuentro de seguridad, es un diálogo en busca de paz".



A través de Facebook, otro comentario enfatizó la relevancia de los funcionarios involucrados en los contactos recientes: "En más o menos un mes se han tenido que parar nada más y nada menos que delante del mismísimo director de la CIA y del mismísimo jefe del Comando Sur, y no creo que sea para felicitarlos".