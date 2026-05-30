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“No es un proceso amigable, es de presión y de ultimátum", exoficial de inteligencia evalúa reunión militar en Guantánamo

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los EE. UU., en Guantánamo, Cuba, en esta imagen difundida el 29 de mayo de 2026. Comando Sur de los EE. UU./Material cedido vía REUTERS.
El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los EE. UU., en Guantánamo, Cuba, en esta imagen difundida el 29 de mayo de 2026. Comando Sur de los EE. UU./Material cedido vía REUTERS.

Sumario

  • El jefe del Comando Sur de EE.UU. se reunió en la Base Naval de Guantánamo con altos mandos militares cubanos, en un raro encuentro presentado oficialmente como diálogo sobre seguridad operacional.
  • Analistas de inteligencia como José Cohen interpretan la reunión como parte de un proceso de presión y posible transición política en Cuba, con canales de comunicación directos entre militares cubanos y estadounidenses.
  • En paralelo, se registra un aumento de vuelos de inteligencia militar alrededor de la isla y el despliegue de más de 1,300 marines bajo operaciones del Comando Sur.

Una reunión inusual entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo ha despertado especulaciones sobre un trasfondo político y estratégico más allá del intercambio de seguridad operacional anunciado oficialmente.

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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo este viernes una reunión con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo, en un encuentro poco común que oficialmente fue presentado como un intercambio sobre temas de seguridad operacional. Sin embargo, especialistas en inteligencia consideran que detrás de las imágenes difundidas podría existir un mensaje político y estratégico mucho más profundo.

La reunión marca uno de los contactos de más alto nivel registrados en años entre el Comando Sur y las Fuerzas Armadas del régimen cubano.

Ambas partes aseguraron que discutieron asuntos relacionados con la seguridad del perímetro de la base naval de Guantánamo y acordaron mantener canales de comunicación entre los mandos militares.

Ahí no lo pueden grabar los cubanos

Para el exoficial de inteligencia cubana José Cohen, el encuentro responde a intereses mucho más amplios que los explicados oficialmente.

“Ahí no lo pueden grabar los cubanos, ahí están en territorio estadounidense, nadie sabe lo que hablaron ni lo que le explicaron, pero sin duda yo creo que forma parte de un proceso de desmantelamiento del régimen”, afirmó Cohen, quien considera que Washington estaría buscando una transición sin enfrentamiento militar.

El encuentro ocurre en medio de un incremento de las tensiones entre Washington y La Habana. Aun así, el régimen cubano intentó proyectar públicamente una imagen de acercamiento y diálogo.

“Se hizo público y Cuba tiene que justificar ese contacto. Para mantener a la población entretenida, le dicen que es un intercambio para revisar la seguridad del perímetro de Guantánamo. El viceministro de las FAR va con el consentimiento de Raúl Castro”, aseguró el exoficial, refiriéndose al general Roberto Legrá Sotolongo y a otros altos mandos militares cubanos que participaron en el intercambio con funcionarios estadounidenses.

Según el analista, el hecho de que el gobierno cubano enviara a oficiales formados después de la Revolución también podría reflejar preocupaciones internas sobre el futuro político de la isla.

“Ya no son generales históricos de la Sierra. Son oficiales formados después de la Revolución y probablemente están pensando también en el futuro de sus familias y de sus hijos. Ahora tienen un canal de comunicación directo con el Comando Sur”, señaló.

Aumento de vuelos de inteligencia militar

En las últimas semanas también se ha documentado un aumento de vuelos de inteligencia militar alrededor de Cuba. Reportes señalan más de 20 misiones y más de 150 horas de vigilancia aérea cerca de la isla.

Paralelamente, la Unidad Expedicionaria de Marines número 24 confirmó el despliegue de más de 1,300 marines bajo operaciones del Comando Sur, con misiones de respuesta rápida, protección de embajadas y combate contra redes de narcotráfico y terrorismo.

“Tienen rodeada militarmente a Cuba. Todos los días pasan drones y ya han recopilado una enorme cantidad de inteligencia sobre objetivos militares y estratégicos”, sostuvo Cohen.

Reunión de alto nivel en La Habana: Jefe de la CIA y el ministro del Interior de Cuba
Reunión de alto nivel en La Habana: Jefe de la CIA y el ministro del Interior de Cuba

Todo esto ocurre además después de la visita a La Habana del director de la CIA, quien sostuvo reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior cubano y figuras cercanas al entorno de Raúl Castro, días antes de que fiscales federales anunciaran cargos criminales contra el exgobernante cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

“No es un proceso amigable. Es un proceso de presión y de ultimátum. Y claro que si hay que hablar con Raúl Castro, van a hablar con él, pero para que salga del poder o incluso para ser detenido”, concluyó Cohen.

Hasta el momento no se han anunciado cambios oficiales en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, las tensiones entre ambos países vuelven a colocar al Caribe en el centro del tablero geopolítico.

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    Jany González

    Jany González es una reconocida periodista de la televisión hispana en Miami, con una sólida trayectoria construida a través de la pantalla de Telemundo y Univisión. Graduada en Ciencias de la Comunicación y con una maestría obtenida en Nova Southeastern University, ha consolidado una carrera marcada por el rigor informativo y la conexión con la audiencia. A lo largo de su carrera ha sido galardonada con tres premios Emmy, además del prestigioso Sunshine State Award y el Premio Carteles 2023, reconocimientos que avalan su excelencia y compromiso con el periodismo. Más allá de su labor en los medios, Jany González fue distinguida en el 2022 como Embajadora de la Paz, reflejo de su vocación por las causas sociales y su interés por generar un impacto positivo en la comunidad. En marzo de 2026, se incorporó al equipo de Martí Noticias, donde continúa desarrollando un periodismo firme, humano y enfocado en la verdad.

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