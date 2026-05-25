Comando Sur en Caracas: EEUU ejecuta operación de simulacro militar en Venezuela

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Estados Unidos ejecutó un simulacro militar en Caracas con aeronaves MV-22B Osprey y unidades navales desplegadas frente a las costas venezolanas, en una operación supervisada directamente por el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

De acuerdo con información oficial difundida por el Comando Sur, Donovan llegó a Caracas a bordo de uno de los Osprey procedente del buque anfibio USS Iwo Jima, mientras fuerzas estadounidenses desarrollaban ejercicios de respuesta y evacuación en la capital venezolana.

Fotografías divulgadas por las autoridades estadounidenses muestran al alto oficial reunido con personal militar y funcionarios vinculados a la operación.

La maniobra incluyó además la presencia del USS Iwo Jima y del crucero USS Lake Erie en aguas del Caribe venezolano, consolidando uno de los despliegues militares estadounidenses más visibles en Venezuela desde comienzos de este año.

El general venezolano retirado Antonio Rivero aseguró en conversación con Martí Noticias que la operación representa una demostración directa de capacidad militar y control estratégico por parte de Washington sobre el territorio venezolano.

“Aquí hay una capacidad de proyección inmediata y una validación operacional militar desde todo punto de vista en territorio venezolano”, afirmó Rivero, quien sostuvo además que el despliegue ratifica la preocupación de Estados Unidos sobre la influencia en Venezuela de aliados estratégicos como Cuba, Rusia y China.

Según Rivero, la presencia militar estadounidense confirma que Washington mantiene una supervisión directa sobre la situación venezolana y sobre los acuerdos de cooperación impulsados tras la caída de Nicolás Maduro.

“Hay una confirmación política de presencia militar y no simbólica”, sostuvo el exmilitar venezolano, al considerar que la operación marca un precedente para la región y demuestra que Estados Unidos busca mantener capacidad de respuesta inmediata dentro del territorio venezolano.

La embajada de Estados Unidos en Caracas aseguró que Washington continúa “comprometido con la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump, particularmente la estabilización de Venezuela”, y destacó la importancia de la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

Este despliegue militar ocurre casi cinco meses después de la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, cuando tropas norteamericanas ingresaron a Venezuela y capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en un operativo que cambió el panorama político y militar del país. Desde entonces, Washington ha incrementado progresivamente su presencia diplomática y militar en Venezuela, en coordinación con la administración provisional encabezada por Delcy Rodríguez, dentro de una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad y estabilización regional.