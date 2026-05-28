Revelan expansión de base de espionage en Cuba; senador Scott afirma que La Habana “eligió ser enemiga” de EEUU

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El régimen cubano “eligió ser enemigo” de Estados Unidos, dijo este jueves el senador republicano por Florida, Rick Scott, tras la revelación de la cadena Fox News sobre la expansión de bases de espionage vinculadas a China y Rusia en territorio cubano.

El reportaje al que se refiere Scott detalla el crecimiento de infraestructura de inteligencia en Cuba vinculada a China y Rusia, incluyendo nuevas construcciones en la instalación de señales de Bejucal, en las afueras de La Habana. Según análisis satelitales y expertos citados por el medio, estas capacidades permitirían monitorear movimientos militares, comunicaciones y patrones operacionales de Estados Unidos en el sur de Florida.

El senador advirtió sobre lo que calificó como una creciente amenaza de espionaje chino y ruso en Cuba.

A través de su cuenta en X, Scott aseguró que “el régimen cubano ilegítimo ha elegido ser nuestro enemigo” y afirmó que permitir que “la China comunista” utilice territorio cubano como plataforma de operaciones contra Estados Unidos resulta “alarmante”, aunque no sorprendente.

El legislador sostuvo que tanto el régimen cubano como el gobierno chino “quieren destruir nuestra forma de vida”.

“Me alegra que el presidente Trump y Marco Rubio estén tomando en serio la amenaza que representa Cuba, y por su acusación contra Raúl Castro. No podemos bajar la guardia”, escribió Scott.

El artículo cita declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reconoció públicamente que Cuba alberga presencia de inteligencia rusa y china cerca de territorio estadounidense. También menciona preocupaciones por la cercanía de estas instalaciones a lugares estratégicos como la Estación Aérea Naval de Key West, la Base de Reserva Aérea de Homestead y el Comando Sur de Estados Unidos en Doral, Florida.

Expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) citados por Fox News señalaron que, aunque las comunicaciones militares estadounidenses están altamente encriptadas, este tipo de instalaciones pueden ayudar a adversarios extranjeros a rastrear patrones operacionales y actividad aérea y marítima en la región, es decir, "cómo se mueven, se comunican y operan los activos militares estadounidenses a lo largo del tiempo, mediante el monitoreo de firmas electrónicas y patrones de comunicación".

"Puede que no se sepa qué se están diciendo dos sistemas que se comunican entre sí, pero se sabe que se están comunicando. Con el tiempo, eso ayuda a revelar patrones operativos", explicó a Fox News Digital Matthew Funaiole, investigador del CSIS.

Funaiole señaló que es probable que estas instalaciones resulten más útiles para cartografiar la actividad militar e identificar firmas electrónicas que para interceptar directamente comunicaciones sensibles. "Eso ayuda a comprender dónde están operando los activos, cómo se comunican los sistemas y si se está produciendo alguna actividad inusual", afirmó.

La publicación menciona un análisis realizado en mayo de 2025 por el CSIS, en el que se identificaron nuevas construcciones en la base de Bejucal, entre ellas "un conjunto de antenas de disposición circular (CDAA) de dimensiones considerablemente mayores", que podría potenciar la capacidad de la instalación para "monitorear la actividad aérea y marítima en toda la región"

La nueva estructura "sustituye a un conjunto anterior, de menor tamaño y antigüedad, que se encontraba ubicado previamente en las cercanías".