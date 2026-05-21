EEUU despliega el portaaviones en el Caribe

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Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.

El Comando Sur de EEUU informó en redes sociales la llegada del grupo naval encabezado por el USS Nimitz, acompañado por el destructor lanzamisiles USS Gridley y el buque de aprovisionamiento USNS Patuxent.

“El portaaviones USS Nimitz, la Escuadrilla Aérea del Portaviones 17 embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent son el epítome de la preparación y la presencia, el alcance y la letalidad sin igual, y la ventaja estratégica”, señaló el Comando Sur.

El mando militar agregó que el Nimitz “ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.

El despliegue coincide con una escalada de la retórica de Washington hacia La Habana y con el anuncio del Departamento de Justicia sobre la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización “Hermanos al Rescate”, incidente en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal.

El USS Nimitz participa actualmente en el ejercicio multinacional Southern Seas 2026, organizado por la United States Fourth Fleet, que incluye operaciones conjuntas y ejercicios marítimos con fuerzas navales de América Latina y el Caribe.