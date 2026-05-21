Militarización y arrestos en Antilla tras protesta; agentes dispararon contra la población

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El pequeño pueblo costero de Antilla, en la provincia Holguín, se encuentra bajo un fuerte operativo de militarización y represión tras una histórica manifestación antigubernamental en la que cientos de moradores caminaron tocando calderos, desde el reparto Flora hasta el frente de la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), para reclamar el restablecimiento del servicio eléctrico, mejores condiciones de vida y el fin de la dictadura.

La protesta, que tuvo lugar durante la noche del pasado martes, se originó tras casi 24 horas continuas de un agobiante apagón en la zona. Sin embargo, el descontento rápidamente trascendió las demandas económicas y de servicios básicos. Los pobladores hicieron sonar cacerolas y corearon consignas como “¡Patria y Vida!”, un clamor que se ha vuelto recurrente en medio del creciente malestar social que atraviesa toda Cuba.

A través de videos difundidos en las redes sociales, se registraron acalorados enfrentamientos verbales entre los manifestantes y las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y la PNR.

En las impactantes grabaciones se observa a miembros del MININT intentando frenar la protesta, llegando incluso a disparar sus armas de fuego contra los ciudadanos, mientras la multitud les gritaba "descarados" y "¡Patria y Vida!".

Testimonios desde el exilio han denunciado un clima de terror en el municipio holguinero. Mildred Sánchez, una antillana residente en Estados Unidos, confirmó a Martí Noticias que la localidad amaneció tomada por tropas especiales y decenas de patrullas procedentes de otros municipios.

En horas de la mañana del miércoles han sido arrestadas varias personas, entre ellos Eusebio Martínez Matos, Jacqueline Tope Infante, Braulio Cuenca, Jenni Mone, Jaime Bosh y José Alberto Linet Ramírez.

Los apresamientos de ciudadanos podrían ser más, ya que los severos cortes en las telecomunicaciones y la falta de energía eléctrica en la zona impiden el flujo de información.

Expertos de la sociedad civil y organizaciones independientes advierten que este estallido en Antilla no es un hecho aislado. La demostración se suma a una serie de protestas ciudadanas recientes reportadas en al menos cinco provincias del país, incluyendo La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Villa Clara.

Las manifestaciones reflejan una crisis estructural e insostenible, marcada por una inflación asfixiante, el colapso de los servicios básicos, la migración masiva y una crisis energética que mantiene a gran parte de la Isla a oscuras.