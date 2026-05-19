"Resistir hasta dónde", se preguntan los cubanos mientras el descontento se extiende a cada rincón de Cuba

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Residentes en varios puntos de Cuba continúan manifestándose debido a los extensos apagones, la escasez de agua y los cortes en el servicio de internet.

En el barrio de Santos Suárez, en La Habana, los vecinos quemaron contenedores de basura en medio de las calles como forma de protesta.

La activista Dunia Medina declaró a Martí Noticias que en esta zona de la capital acumulan más de 15 horas sin electricidad ni agua, sumado a interrupciones en el servicio de internet desde la pasada semana.

“Incendiaron los tanques de basura y todas las basuras de las esquinas por muchas horas, muchas horas largas de apagón que desde el miércoles de la semana pasada cortaron la internet completamente”, afirmó.

A través de las redes sociales se reportan protestas en la capital en el barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana. Asimismo, se reportan manifestaciones en el Barrio Obrero, en el municipio San Miguel del Padrón.

Lejos de la capital cubana, en la ciudad de Holguín los residentes se manifestaron realizando toques de cazuelas desde sus viviendas en medio de la lluvia que afectó a la ciudad este lunes.

El activista Julio César Álvarez informó desde allí a Martí Noticias: “En el Reparto Zayas se sintieron los toques de calderos, estaba lloviendo, la gente lo estaba haciendo desde dentro de sus casas. Pero ya hay, como yo decía hace unos días, respuesta del pueblo, ya el pueblo ya no aguanta más esta situación”.

Desde esa misma provincia, el médico opositor Eduardo Cardet denunció que los opositores y las personas críticas con el gobierno están recibiendo amenazas.

“Dos días sin corriente, sin conexión, sin cobertura telefónica, una situación bastante difícil en todos los sentidos y un ambiente bastante fuerte, muchos rumores, amenazas veladas contra las personas que disentimos, posibles represalias contra nosotros”, dijo Cardet.

En Santiago de Cuba, los vecinos también salieron a las calles el lunes debido a las prolongadas horas sin suministro eléctrico en sus hogares.

Desde esa ciudad, el activista Yasser Sosa comentó: "Las personas ya no aguantan más y se lanzaron para la calle a protestar, la situación que hay de la corriente, la comida, todo a la misma vez y al fin de cuenta nos están pidiendo que resistamos. Resistir hasta dónde”.

Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba pronosticó para este martes apagones simultáneos que afectarán a casi el 60% del territorio cubano durante el horario de mayor consumo.