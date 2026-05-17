"Cuba tiene que cambiar", afirma en homilía Arzobispo de Santiago de Cuba (VIDEO)

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El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, llamó a la homilía de la Solemnidad de la Ascensión del Señor este domingo 17 de mayo en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, a cambios en Cuba y a medidas que cambien la realidad en la isla.

“Nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Al principio de la misa dije que todos tenemos que cambiar y Cuba tiene que cambiar, y tienen que haber medidas que cambien la situación del país. Espiritualmente tenemos que cambiar para bien”, afirmó García Ibáñez.

En su homilía, publicada en las redes sociales del Arzobispado de Santiago de Cuba, monseñor García Ibañez abogó por que este día de la Ascensión del Señor los cristianos cubanos no se queden de brazos cruzados.

“Entonces, hermanos, es un día precioso. Y es un día para que como cristianos no nos quedemos con los brazos cruzados, pero no solamente para hacer las cosas, sino también para mi propia vida”, aseveró el prelado cubano.

García Ibañez también destacó que este día de la Ascensión del Señor era día de la responsabilidad de todos los cristianos.

“Sí, hermano, es el día de nuestra responsabilidad. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. ¿Todo se lo dejo a Dios y entonces yo me quedo con los brazos cruzados? En ese momento dos ángeles se nos pueden aparecer y decirnos, "¿Y qué haces tú con los brazos cruzados? ¿El Señor no te ha llamado para que tú vayas a anunciar lo que ustedes han visto y oído?”, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba.

Monseñor García Ibañez señaló además la importancia de la fe religiosa en estos momentos en Cuba.

“Como cristianos sepamos ser testigos de Él dondequiera que estemos. Cuba necesita de testigos de Cristo, el mundo necesita de testigos de Cristo, de aquellos que quieran ser en medio de nuestros pecados y debilidades, proclamadores de su palabra y también aquellos que quieran dar testimonio con su vida de la Palabra del Señor”, apuntó.

Monseñor Dionisio García es el Arzobispo de Santiago de Cuba desde febrero de 2007 y fue presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. En sus mensajes ha subrayado la necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano y ha abogado por la libertad de los presos políticos.

El pasado 22 de marzo, en su homilía dominical en el inicio de la quinta semana de la Cuaresma, Monseñor García Ibañez, pidió que las autoridades cubanas estén dispuestas “a cambiar lo que haya que cambiar, porque el bien del pueblo va por encima de cualquier otra cosa”.

Sus nuevas palabras en la misa de este 17 mayo aparecen en momentos en que el reconocido sacerdote cubano Alberto Reyes Pías alzó nuevamente en redes sociales su voz ante la dura realidad en la isla.

"Vivimos en un país colapsado, con una economía estancada y apagones eternos que contagian la falta de energía al alma, un país donde nada progresa, nada florece, y la gente se consume esperando una solución que no llega", escribió el párroco de Esmeralda, en Camagüey, en una nueva reflexión de su serie "He estado pensando".