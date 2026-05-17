Sacerdote cubano denuncia colapso nacional e insta a alzar la voz: "Hemos aguantado demasiado"

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías volvió a alzar su voz en redes sociales con una nueva reflexión de su serie "He estado pensando", en la que describió a Cuba como un país marcado por el colapso económico, los apagones constantes y la falta de perspectivas.

"Vivimos en un país colapsado, con una economía estancada y apagones eternos que contagian la falta de energía al alma, un país donde nada progresa, nada florece, y la gente se consume esperando una solución que no llega", escribió en su mensaje el párroco de Esmeralda, en Camagüey.

Reyes sostuvo que el sistema se mantiene únicamente mediante la represión y el miedo, pero aseguró que ninguna dictadura es permanente.

"Nos movemos entre la esperanza de un cambio forzado y la duda de si realmente alguien nos ayudará a salir de este pantano. Parece que no pasa nada, parece que estamos condenados, pero no podemos olvidar que no hay yugo eterno ni opresión inquebrantable, y que sea por la vía que sea, la libertad busca siempre el camino del cambio", señaló.

El sacerdote instó a los cubanos a no renunciar a la esperanza ni optar por el silencio, al tiempo que recordó que otros regímenes considerados inamovibles terminaron cayendo.

"No olvidemos las lecciones de la historia. Hitler parecía imbatible, el comunismo en Europa del este se autoproclamaba eterno, el apartheid parecía que iba a sobrevivir a Nelson Mandela. Trujillo, Strossner, Noriega, Somoza, Duvalier… todos parecían inamovibles, todos llegaron a creer que el sistema que habían construido viviría para siempre, pero hoy todos ellos son historia, y pertenecen a un pasado que habla de derrota, de rechazo popular, de pesadilla terminada", apuntó el religioso.

Reyes afirmó que en este momento crucial, "el silencio no es una opción, el quedarnos sentados sin hacer nada esperando que otros tomen las iniciativas, no es una opción". En su llamado, insistió en que la libertad es el único horizonte posible y que seguir luchando, desde cualquier espacio, es esencial para alcanzarla.

"Hemos aguantado demasiado, y no tiene sentido seguir muriendo mientras gritamos consignas", concluyó.