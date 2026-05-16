"La gente está desesperada": Quinta noche consecutiva de protestas en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes de varios municipios de La Habana salieron a protestar la noche del viernes con cacerolazos tras prolongados cortes de electricidad. La jornada, por quinta noche consecutiva, estuvo marcada por reportes de despliegue policial e interrupciones en el servicio de internet en distintas zonas de la capital.

En el municipio de La Lisa, los vecinos optaron por manifestarse desde las azoteas de sus edificios, explicó la activista Rosa Rodríguez.

“La gente se subió arriba de los techos, al golpe de tanque de agua, porque ni agua hay en las cisternas porque si no hay corriente el agua no sube. Las madres desesperadas, el poco alimento se echaba a perder”.

Rodríguez afirmó que se constató la presencia de patrullas policiales con el propósito de identificar a las personas que participaban en las protestas. Según su testimonio, los agentes estaban “vestidos de civil".

La activista habló además de un siniestro ocurrido en la escuela secundaria básica Argelia Libre, donde estudia su nieto. “Mi hija me dijo 'Mimi el bebé no puede ir a la escuela el lunes porque le dieron candela a la escuela'”.

Otra fuente que no quiso identificarse confirmó que varios negocios privados del municipio de La Lisa han sido incendiados en las últimas horas.

“El Gimnasio de Diamela, una mayorista que abrieron ahí, lo quemaron completo y en Cinco Palma ayer varias Mipymes le dieron candela”, dijo.

Durante la jornada circularon reportes en redes sociales sobre un presunto incendio en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Lisa. Sin embargo, un funcionario de dicha institución negó rotundamente el hecho al ser contactado vía telefónica. “No, no aquí no ha habido ningún incendio”.

También en redes sociales se informaba sobre otra protesta en la tarde del viernes en la Avenida Boyeros, donde los residentes habrían cerrado la vía pública tras sufrir apagones de más de 20 horas.

Mientras tanto, en el barrio de Santo Suárez, se reportó un despliegue de efectivos policiales en el parque de la localidad tras varios días de manifestaciones. “No tengo conexión, el parque Santo Suárez está militarizado completo”, declaró la residente Yanaisy Curbelo.

En el municipio de Guanabacoa, los habitantes también salieron a las calles durante la noche del viernes. La situación fue confirmada desde el lugar por la activista Maritza Concepción.

“Casi todos los barrios de Guanabacoa se tiraron con cazuelas protestando. A casi a todo el mundo la comida se la ha echado a perder. La poca comida que tienen, no hay agua para tomar. No tenemos comunicación tampoco la cobertura, todo está en el piso”.