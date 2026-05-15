"La gente está enfrentando a la policía": Cuatro días seguidos de protestas en La Habana

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Residentes de la capital cubana se manifestaron por cuarto día consecutivo debido a la crisis energética que afecta al país.

En el municipio de Guanabacoa, la activista Maritza Concepción confirmó este viernes que la localidad sumaba más de 40 horas consecutivas sin electricidad, una situación que generó enfrentamientos entre vecinos y policías.

“Hace más de 40 horas que la ponen una hora y la quitan y no hay ni agua. La gente se están tirando para la calle y enfrentando a la policía, que le fue para arriba junto con los represores a darle golpe al pueblo y entonces le cayeron a pedradas a la policía”, declaró Concepción, quien precisó que el hecho ocurrió cerca del palacio de los matrimonios, en La Hata.

En el barrio de Romerillo, ubicado en el municipio Playa, los residentes salieron a las calles la tarde del jueves. Ana Castillo describió que, tras pasar horas a oscuras, se registraron enfrentamientos con efectivos policiales por segundo día consecutivo.

“Pusieron la luz el miércoles a las 10 de la mañana y la quitaron a las 2, hasta ayer eran las 2 de la tarde y todavía no había llegado, y la pusieron a las 2 y quitaron a las 2 y 25 y la gente se tiró para la calle a plena luz del día. La gente tocó cazuelas, se tiró para la calle y empujaron a los policías”, afirmó Castillo.

En medio de esta situación, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó apagones para la noche de este viernes. La entidad advirtió que más de la mitad del país quedará sin suministro durante el horario de mayor consumo.

La tensión también se mantiene en La Güinera, un barrio habanero que fue uno de los puntos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Wilber Aguilar, padre del preso Walnier Aguilar, describió la situación en el lugar.

“Todavía aquí no hay corriente. La gente lo que está viviendo es el caos y la desesperación, tampoco hay agua y hay un escenario muy complicado, muy complicado. No sabemos cómo va a terminar esto, pero hay un escenario muy complicado”, señaló Aguilar.

La falta de suministro eléctrico se extiende hacia el resto del territorio cubano. En la región oriental, los cortes del servicio superan las 50 horas continuas, según informó desde Holguín el opositor Julio César Álvarez.

“Desde hace más de 50 horas estamos sin corriente, de estas 50 horas llevamos, hemos tenido 4 horas nada más de corriente. Aparentemente la población está tranquila, aunque el comentario de la protesta entre vecinos está creciendo", dijo.

"Hay un despliegue policial en la ciudad que es increíble”, concluyó Álvarez.