Familiares exigen liberación de panameños presos en Cuba

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Familiares de siete panameños detenidos en la isla y miembros de la organización opositora Camino a la Democracia en Cuba protestaron este 28 de abril frente a la cancillería de Panamá para exigirle al gobierno de ese país que gestione la liberación de ese grupo al que el régimen de La Habana acusa de supuesta propaganda contra el orden constitucional.

“Estamos exigiendo con esta protesta la liberación de los siete panameños que aún quedan presos en Cuba. Y no nos han dado ninguna respuesta”, declaró a Martí Noticias Katherine Torres, vocera de la organización y una de las participantes en esa manifestación

Del total de 10 panameños que el régimen arrestó en la isla el 28 de febrero de este año, las tres mujeres integrantes de ese grupo, Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, regresaron a Panamá el pasado 25 de abril tras su liberación en Cuba.

Medios panameños identifican a los siete ciudadanos de ese país que siguen presos como: José Luis Aguirre, Patrochiny Joseph, Omar Urriola, Víctor Manuel Cedeño Pinzón, Anthony Jules, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Almendra Pérez.

Este martes 28 de abril, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, declaró a la prensa de su país que la liberación de las tres mujeres del grupo se trataba de "un gesto de amistad" del gobierno cubano hacia Panamá.

“Estamos muy contentas porque liberaron a tres mujeres panameñas. Pero esta protesta es un llamado al canciller, al licenciado Acha. No entendemos cuál es la negociación que se tiene con la dictadura y que todavía no pueda sacar a esos siete panameños”, afirmó a Martí Noticias la vocera de Camino a la Democracia en Cuba en respuesta a las declaraciones del canciller.

El titular de Exteriores de Panamá también precisó a medios locales que su gobierno intensifica las gestiones diplomáticas para que los siete panameños sean liberados, pero que lo que hacen con discreción y precisión. Igualmente reveló que ellos están bajo un proceso de investigación en la isla y que en junio se esperaría una sentencia.

“Esto se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas. Los diez panameños fueron, personalmente, acusados de violar normas y en contra de la seguridad de la República de Cuba”, contestó Martínez-Acha a la prensa local en un acto sobre la compra de aviones de la línea Copa Airlines.

Por su parte, la portavoz de Camino a la Democracia en Cuba respondió a las palabras del canciller panameño preguntándole “¿Amistad con quién? O sea, que todavía los otros siete panameños van a estar bajo custodia de la dictadura cubana”.

En su entrevista con Martí Noticias, Torres aclaró que ni las tres mujeres liberadas ni los familiares de los siete panameños aún presos quieren por ahora hacer declaraciones a la prensa.

“Hemos hablado con ellas. No tienen teléfono. La dictadura les quitó sus teléfonos personales. Ellas no quieren todavía hablar ante las cámaras. Es entendible porque lo que vivieron no fue fácil y están tratando de asimilar lo que les pasó. Estuvieron casi tres meses detenidas”, aseveró Torres.

La vocera de Camino a la Democracia en Cuba confirmó a Martí Noticias la presencia en la manifestación frente a la cancillería panameña de familiares de los que continúan presos en la isla.

“Hay familiares en la protesta. Pero no quieren dar entrevistas todavía. No quieren ser expuestos más de lo que han sido hasta ahora. Ellos no están acostumbrados a eso”, apuntó.

Torres reveló a Martí Noticias que los siete detenidos en Cuba tuvieron una llamada con sus familiares y les contaron que los están moviendo a otras prisiones.

“No sabemos exactamente a qué prisiones sería. Esto nos preocupa y nos hace temer que se pudiera estar alejando su liberación”, señaló la portavoz.