Canciller panameño anuncia visita diplomática a detenidos en Cuba

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció que el embajador de su país en Cuba, Edwin Pitty, visitará este viernes, 6 de marzo, a los 10 panameños detenidos, acusados de presunta propaganda contra el régimen de La Habana.

“Hemos garantizado la asistencia consular. Hemos pedido ver a los panameños”, dijo Martínez-Acha en la conferencia de prensa semanal del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. “He hablado con el embajador Pitty y me dijo que este 6 de marzo irá a ver a los panameños”.

El titular de Exteriores de Panamá confirmó que el grupo de panameños que viajó a Cuba estaba integrado por 20 personas.



“Eran 20, pero 10 pudieron salir antes”, afirmó Martínez Acha. “Diez panameños está sometidos en estos momentos a una investigación por el órgano judicial cubano. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de este caso, el embajador Pitty acudió a la cancillería a buscar información. Se reunieron con oficiales de cancillería y del sistema penal cubano. La información que nos dieron fue que 10 panameños habían pintado consignas contra el régimen cubano”.

Según el canciller panameño, ya conversó con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre este caso.

“La conversación fue en términos muy amigables”, dijo Martínez-Acha. “El me explicó la situación. Me dio garantías de que todos los panameños está siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de Cuba y que si Panamá deseaba podrían tener asesores exteriores, siempre y cuando ellos lo aprobaran”.

El gobierno de Panamá aseguró que está comprometido con toda la asistencia diplomática y consular a los 10 ciudadanos de ese país detenidos en la isla.

“Una vez tengamos información para que los familiares puedan visitar a sus hijos en La Habana, los vamos a comunicar para que puedan viajar y verlos en la isla”, anunció el canciller panameño.

Por su parte, Jair Ortiz, uno de los 20 panameños que viajaron a la isla y miembro de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, contó a Martí Noticias cómo pudo salir a tiempo del país después de estar varias horas detenido por entregar ayuda humanitaria en Matanzas.

“Después de 10 horas detenidos nos sueltan”, explicó Ortiz. “Nos vamos al hostal donde estábamos en Matanzas. Y ahí nos llega Migración y nos vuelven a hacer las mismas preguntas de cuando estuvimos arrestados, a ver si cambiamos nuestra versión. Y después de eso, nos vamos a La Habana. Y allí otra vez llegó Migración y nos repite las mismas preguntas, y nos intentan presionar, al punto de que a uno de nuestros compañeros le dicen que es mejor que nos vayamos. Nosotros abandonamos el hotel, abandonamos el carro, corrimos al aeropuerto y logramos tomar un vuelo de última hora a Panamá”.

Ortiz había revelado a Martí Noticias que también estarían arrestados por este caso al menos cuatro cubanos.



“También hay cubanos presos que nos brindaron su mano amiga, dándonos dirección, prestándonos un automóvil porque estábamos haciendo una buena obra, una obra de caridad", afirmó, precisando que los nacionales arrestados “son de La Habana”.

Hasta el momento las autoridades en la isla continúan sin revelar oficialmente las identidades de todos los detenidos y tampoco han confirmado el arresto de los cuatro cubanos mencionados por el miembro de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba.