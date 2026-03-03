Panamá exige respeto al debido proceso para 10 de sus ciudadanos detenidos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno de Panamá pidió a las autoridades cubanas respeto al debido proceso y a los derechos humanos en el caso de 10 de sus ciudadanos detenidos en la isla.



La Cancillería de Panamá dijo que recibió una notificación oficial de Cuba a través de su embajada en La Habana y, de inmediato, activó los protocolos de asistencia consular.



"Panamá actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de sus ciudadanos", manteniendo esta postura dentro del respeto a la soberanía y al marco jurídico de Cuba, señala la nota oficial.



La Cancillería panameña informó que ha solicitado acceso consular continuo para verificar el estado de los detenidos y que mantiene comunicación con sus familias a través de los canales oficiales.

Recalcó, además, que la prioridad del gobierno panameño es garantizar la integridad física, el bienestar y las garantías legales de sus ciudadanos arrestados en Cuba.



Según las autoridades cubanas, los 10 ciudadanos panameños detenidos en la madrugada del sábado, 28 de febrero, en La Habana, están acusados de ejecutar actos de propaganda contra el orden constitucional.



El Ministerio del Interior (MININT), dijo en un comunicado oficial que los detenidos habrían ingresado al país para confeccionar y colocar letreros con contenido subversivo y contrario al sistema político vigente en la isla.



El MININT añadió que los 10 panameños habrían reconocido su participación durante los primeros interrogatorios. Dijo, además, que los detenidos planeaban abandonar el país una vez concluida la "operación" y recibir en Panamá un pago estimado entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno, según sus propias declaraciones iniciales.



Hasta el momento de redactar esta nota, las autoridades cubanas no habían hecho públicos los detalles sobre el contenido de los letreros, los lugares donde fueron colocados, ni la fecha en que podría iniciarse un proceso judicial contra los acusados.