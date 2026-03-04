Cuatro cubanos estarían arrestados en la isla por el caso de los panameños

Getting your Trinity Audio player ready...

Jair Ortiz, miembro de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, que integran los 10 panameños detenidos el pasado 28 de febrero en la isla, acusados de presunta propaganda contra el orden constitucional, dijo a Martí Noticias que también estarían arrestados por este caso al menos cuatro cubanos.

“Todo el panameño está volcado a esos 10 panameños que están allá y también hay cubanos presos que nos brindaron su mano amiga, dándonos dirección, prestándonos un automóvil. porque estábamos haciendo una buena obra, una obra de caridad", afirmó Ortiz.

“Son de La Habana”, aclaró.

Hasta el momento las autoridades en la isla no han revelado oficialmente las identidades de todos los detenidos. En el caso de los cubanos tampoco han confirmado su arresto.

Este joven panameño explicó que fueron 20 los ciudadanos de ese país, integrantes de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba que lidera el activista cubano Boris Mauricio Betancourt, los que viajaron a la isla.

Ortiz aseguró que los panameños viajaron a la isla en tres grupos, él lo hizo junto a otras cuatro personas para entregar ayuda humanitaria, la distribución de los donativos fue documentada en varios videos publicados en las redes sociales de esta organización.

“Estuve detenido más de 10 horas en Matanzas”, reveló Ortiz a Martí Noticias. “El régimen te acusa y te obliga a que tú mismo te acuses. Empezaron con presión psicológica a decirnos quién nos mandó, quien nos pagó. Y nosotros a decirles que somos voluntarios, que hacemos estas donaciones porque somos laicos y queremos ayudar a este pueblo”.

Ortiz explicó que el régimen está acusando a los 10 panameños de terrorismo y vandalismo.

“Los mensajes que ellos colocaron no fueron en embajadas ni lugares bonitos sino en paredes destruidas o que ya fueron grafitadas. Nosotros fuimos a enviar un mensaje al pueblo cubano de que no están solos. Que se levanten porque no están solos", defendió el activista.

Panamá ha pedido a Cuba que respete el debido proceso y los derechos humanos de estos 10 panameños y ha solicitado además a las autoridades cubanas acceso consular continuo para verificar el estado de los detenidos.

El país centroamericano aseguró que está en contacto con los familiares de los detenidos por medio de los canales oficiales.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que los 10 panameños ingresaron a Cuba para crear y colocar letreros con contenido que llamó subversivo y en contra del sistema político cubano y que todos habrían reconocido su participación en los primeros interrogatorios.