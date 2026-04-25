Liberadas tres integrantes del grupo de 10 panameños detenidos en Cuba

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Panamá anunció el viernes la liberación de tres de los diez ciudadanos panameños detenidos en Cuba, tras semanas de negociaciones diplomáticas de alto nivel.

La liberación fue confirmada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y se produce exactamente un mes después de la visita oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez a La Habana.

Durante esa visita, el ministro se reunió con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla para abordar directamente la situación de los nacionales retenidos en la isla.

Evelyn Edith Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño han sido puestas en libertad, mientras que los siete panameños restantes del grupo continúan detenidos.

Según las autoridades cubanas, el grupo fue arrestado el 28 de febrero de 2026 en La Habana por cometer actos de "propaganda contra el orden constitucional" y habrían ingresado al país para confeccionar letreros y pintadas con mensajes considerados subversivos —como “Abajo la tiranía”— a cambio de recibir entre 1,000 y 1,500 dólares por persona.

Desde el inicio de las detenciones, el Gobierno panameño verificó personalmente que los ciudadanos recibieran trato humanitario, asistencia consular y atención médica adecuada.

Jair Ortiz, miembro de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba , a la que pertenecían los 10 panameños detenidos, dijo a Martí Noticias que también estarían arrestados por este caso al menos cuatro cubanos, residentes en la capital.

Este joven panameño explicó que fueron 20 los ciudadanos de ese país, integrantes de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba que lidera el activista cubano Boris Mauricio Betancourt, los que viajaron a la isla.

Ortiz aseguró que los panameños viajaron a la isla en tres grupos para entregar ayuda humanitaria. La distribución de los donativos fue documentada en varios videos publicados en las redes sociales de esta organización.

“Estuve detenido más de 10 horas en Matanzas”, reveló Ortiz a Martí Noticias. “El régimen te acusa y te obliga a que tú mismo te acuses. Empezaron con presión psicológica a decirnos quién nos mandó, quien nos pagó. Y nosotros a decirles que somos voluntarios, que hacemos estas donaciones porque somos laicos y queremos ayudar a este pueblo”.

“Los mensajes que ellos colocaron no fueron en embajadas ni lugares bonitos sino en paredes destruidas o que ya fueron grafitadas. Nosotros fuimos a enviar un mensaje al pueblo cubano de que no están solos. Que se levanten porque no están solos", defendió el activista.

En el comunicado oficial, la Cancillería panameña agradeció “la disposición mostrada por las autoridades cubanas para resolver estos casos específicos”, destacando que la decisión responde a una valoración de las “circunstancias excepcionales” y a la colaboración brindada por las tres liberadas.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino reafirmó su compromiso de continuar velando por la protección de los panameños en el exterior y anunció que mantendrá gestiones diplomáticas activas para lograr la liberación de los siete nacionales que aún permanecen detenidos.