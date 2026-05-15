Embajada de EEUU alerta a sus ciudadanos en Cuba por apagones y protestas en La Habana

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este jueves una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses en la isla ante el deterioro de la red eléctrica nacional, los apagones prolongados y el aumento de protestas en distintas zonas de La Habana relacionadas con la falta de electricidad y alimentos.

En el aviso, la sede diplomática advirtió que “los apagones programados y no programados prolongados ocurren diariamente en todo el país, incluyendo La Habana” y señaló que las interrupciones afectan “el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones”. La embajada también alertó sobre “escasez de combustible que afecta el transporte y causa largas filas en las estaciones de gasolina”.

La representación estadounidense indicó además que el miércoles “hubo numerosos informes de protestas en toda La Habana relacionadas con los apagones prolongados” y añadió que algunas de esas manifestaciones “han resultado en represión policial agresiva contra manifestantes cubanos”.

Aunque aclaró que las protestas “no han sido dirigidas contra EEUU o ciudadanos estadounidenses”, la embajada recomendó a sus ciudadanos “evitar grandes concentraciones”, mantenerse atentos a su entorno y prepararse para “interrupciones significativas”.

La alerta coincidió con una nueva caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) reportada por la Unión Eléctrica de Cuba, que dejó desconectadas este jueves varias provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Según la empresa estatal, la desconexión ocurrió a las 6:09 a.m., en medio de una situación ya considerada crítica por las autoridades energéticas.

Horas antes, la estatal había informado la salida de servicio de la unidad de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, debido a un “salidero en caldera”, agravando aún más la capacidad de generación eléctrica del país.