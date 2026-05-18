“Esto es inhumano”: Madres cubanas estallan ante los prolongados apagones

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Madres cubanas recurren a las redes sociales para denunciar el desgaste físico y emocional que enfrentan en medio de los prolongados apagones que afectan a la isla.

“Mira que yo soy fuerte, pero te juro que ya no puedo más. Estos apagones me están volviendo loca”, dijo una mujer en uno de los videos difundidos en Facebook e Instagram, donde varias madres describen las dificultades de cuidar a sus hijos con los cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias en la mayoría de las zonas del país.

En otro testimonio compartido en redes sociales, una madre dijo que no enviaría a su hija a la escuela. "No va a ir hasta que esto se restablezca, porque ella no va a estar en la escuela con sueño ni con el estómago vacío”, afirmó. La mujer relató además que perdió una bolsa de pollo por no poder refrigerarla. “Era la comida de ella… ya no aguanto más”, agregó entre lágrimas.

Los videos muestran escenas de familias intentando superar el calor sin ventiladores ni refrigeración.

“Me están poniendo dos horas, dos tristes horas de corriente al día”, dijo en otro video la cubana Adrix Martínez. “La gente está cansada de verdad… la vida se está tornando tan dura”.

En muchas de las denuncias, las madres explican cómo improvisan para aliviar el calor de los niños o conservar equipos básicos durante las pocas horas con electricidad. “Yo conecto el EcoFlow al ventilador para que dure más, pero hace tremendo calor”, comentó una mujer antes de romper en llanto. “Esto es insoportable. Los niños sufren cosas de las que no tienen culpa”.

La crisis eléctrica se ha agravado en las últimas semanas. El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció el pasado miércoles que el país enfrenta una situación “tensa” debido a la falta total de combustible.

“No tenemos absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel. Ya no tenemos reservas”, declaró el funcionario en la televisión estatal, al señalar que el gobierno busca proveedores internacionales para aliviar la crisis.

La estatal Unión Eléctrica informó que Cuba enfrentará este lunes una afectación de alrededor del 65% durante el horario de máxima demanda, reflejo del deterioro del Sistema Eléctrico Nacional en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.