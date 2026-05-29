"El hemisferio occidental ya no es un entorno permisivo": dice el Comando Sur

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Estados Unidos anunció que la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) asumió oficialmente el liderazgo de las operaciones tácticas del Comando Sur en América Latina y el Caribe, en una misión orientada a fortalecer la respuesta ante crisis, combatir redes ilícitas y reforzar la seguridad regional.

La unidad, integrada por más de 1.300 infantes de marina y marineros, operará bajo la designación de Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24) y estará subordinada al Comando del Componente Marítimo de la Fuerza Conjunta y a la Fuerza de Tarea Conjunta 84-2 como parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

“El hemisferio occidental ya no es un entorno permisivo para los narcoterroristas, las organizaciones criminales ni sus patrocinadores estatales. Con la Fuerza de Combate Litoral-24 al mando de las operaciones tácticas, enviamos un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido con la defensa de su patria y con la construcción de un hemisferio próspero y estable junto a nuestros socios de confianza", dijo el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

La fuerza, comandada por el coronel Ryan Lynch, funcionará como elemento de respuesta rápida para atender contingencias en la región. Entre sus capacidades figuran operaciones de refuerzo de embajadas, recuperación táctica de personal, asistencia humanitaria en casos de desastre e interdicción marítima contra actividades ilícitas.

“Los infantes de marina y marineros del LCF-24 están preparados para ejecutar todas las misiones prescritas y dirigidas por nuestros altos mandos; para disuadir las amenazas que enfrenta nuestro hemisferio en la actualidad”, afirmó Lynch.

El Comando Sur señaló que uno de los objetivos centrales de la operación es enfrentar las redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. La fuerza también estará capacitada para ejecutar operaciones de interdicción marítima y apoyar acciones destinadas a desmantelar organizaciones consideradas amenazas para la seguridad regional.

“Nuestro éxito en la Operación Southern Spear depende de nuestra capacidad para superar y neutralizar las redes ilícitas que amenazan la región”, declaró el teniente general Calvert L. Worth, comandante de la II Fuerza Expedicionaria de Marines.