EEUU realiza ataque letal contra embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico Oriental

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El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) anunció este miércoles que, el día anterior, sus fuerzas llevaron a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

La operación forma parte de la Operación Southern Spear, una campaña intensiva lanzada a finales de 2025 para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

Según el comunicado oficial difundido por SOUTHCOM, la acción fue ordenada por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y ejecutada por la Joint Task Force Southern Spear (Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur).

La inteligencia militar estadounidense había confirmado previamente que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas y estaba vinculada a organizaciones designadas como terroristas.Durante el ataque, un hombre identificado como “narcoterrorista” perdió la vida.

Dos personas más sobrevivieron al impacto y fueron rescatadas después de que SOUTHCOM notificara de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate. No se reportaron bajas ni heridos entre el personal militar estadounidense.

Desde que se intensificó la Operación Southern Spear, SOUTHCOM ha reportado múltiples ataques similares tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe. La estrategia combina vigilancia avanzada con drones, buques de la Cuarta Flota y operaciones de interdicción rápida, con el objetivo de desarticular las rutas marítimas que los cárteles utilizan para transportar cocaína, fentanilo y otras sustancias hacia Estados Unidos.

El gobierno de EEUU mantiene que estas operaciones forman parte de una estrategia integral que incluye mayor presencia militar, cooperación con aliados regionales y presión sobre los países de origen del narcotráfico.