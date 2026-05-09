EEUU realiza ataque letal contra embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas

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El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque “cinético letal” contra una embarcación vinculada a organizaciones designadas por Washington como terroristas, en una operación antidrogas en el Pacífico Oriental que dejó dos narcotraficantes muertos y un sobreviviente.

Según un comunicado oficial, la acción fue ejecutada el 8 de mayo por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

La inteligencia estadounidense determinó que la embarcación “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, señaló el comunicado.

“Dos narcoterroristas murieron durante la acción y uno sobrevivió al ataque”, indicó el Comando Sur.

Asimismo, agregó que, tras el enfrentamiento, notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar operaciones de búsqueda y rescate del sobreviviente. Ningún militar estadounidense resultó herido durante la misión.

La operación forma parte de la campaña “Operation Southern Spear” (Operación Lanza del Sur), lanzada en el otoño de 2025 como parte de una estrategia ampliada de Washington para combatir el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico Oriental.

De acuerdo con autoridades militares estadounidenses, el objetivo de la campaña es destruir cargamentos de drogas y embarcaciones utilizadas por redes criminales antes de que alcancen territorio continental estadounidense