EEUU realiza ataque letal contra lancha de narcos en el Caribe

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Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, Estados Unidos ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en el Caribe, confirmó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba realizando operaciones de narcotráfico", señala el comunicado del Comando Sur, donde se aclara que murieron dos hombres en esta acción en la que "no hubo bajas en las fuerzas militares de EEUU".

Los 15 segundos en visión nocturna muestran una lancha navegando a alta velocidad, alcanzada de lleno por un misil, lo que provocó una enorme explosión y su destrucción total.

Esta operación forma parte de la campaña Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) contra el narcoterrorismo en la región, con el objetivo de destruir cargamentos en alta mar antes de que lleguen a territorio continental de EEUU.

Desde el inicio de la operación en el otoño de 2025, las fuerzas estadounidenses han destruido más de 55 lanchas y embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental.

En el marco de esta ofensiva, Estados Unidos ha adoptado una política de tolerancia cero contra el narcoterrorismo, sin tregua para las organizaciones criminales.

La campaña se enmarca en una estrategia más amplia de militarización de la lucha antidrogas, que incluye la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y una mayor coordinación regional para interceptar rutas marítimas, con el fin de reducir el flujo de drogas hacia EEUU y debilitar las redes transnacionales.