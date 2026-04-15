EEUU reporta ataque contra embarcación en el Pacífico: cuatro narcoterroristas murieron

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó este martes un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental.

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear "llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", recoge el comunicado.

"Cuatro narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", agregan.

En un ataque letal el lunes, también Pacífico Oriental, el SOUTHCOM precisó que dos narcoterroristas habían muerto.

El organismo señaló que el objetivo es "aplicar una fricción sistémica total a los carteles".

Funcionarios estadounidenses han sostenido que estas vías son utilizadas por redes criminales transnacionales para transportar cargamentos de estupefacientes hacia mercados de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.