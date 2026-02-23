EEUU reporta ataque contra embarcación en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en el Caribe este lunes 23 de febrero.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico", recoge el comunicado.

De acuerdo a la nota oficial, "tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción", y "ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

Imágenes difundidas por el ejército muestran impactos directos sobre la embarcación.

La jurisdicción del Comando Sur abarca América Central, América del Sur y el Caribe, donde el organismo coordina misiones antinarcóticos destinadas a “desmantelar las redes de tráfico de drogas que amenazan los intereses estadounidenses”.