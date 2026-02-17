EEUU reporta ataque contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses realizaron tres ataques “cinéticos letales” contra embarcaciones vinculadas a organizaciones terroristas designadas que operaban en rutas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, en una de las acciones más recientes de la campaña antinarcóticos impulsada por Washington en la región.

Según el comunicado oficial, la operación ocurrió “a última hora del 16 de febrero” y estuvo dirigida por el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan. La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó los ataques contra tres buques que, de acuerdo con la inteligencia estadounidense, “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.

El balance preliminar divulgado por el Comando Sur indica que “once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en una segunda nave en la misma zona y tres en una tercera embarcación en el Caribe.

“Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, añadió la nota.

Imágenes difundidas por el ejército muestran impactos directos sobre las naves. El Comando Sur recordó que su jurisdicción abarca América Central, América del Sur y el Caribe, donde coordina misiones antinarcóticos destinadas a “desmantelar las redes de tráfico de drogas que amenazan los intereses estadounidenses”.

Los ataques del lunes por la noche fueron los séptimos realizados en lo que va de año contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.