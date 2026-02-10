EEUU reporta ataque letal contra embarcación vinculada a narcotráfico en el Pacífico oriental

Getting your Trinity Audio player ready...

Fuerzas estadounidenses realizaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Según el mando militar, la operación dejó “dos narcoterroristas muertos y uno sobreviviente”, tras un ataque ejecutado el 9 de febrero por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

La inteligencia estadounidense había determinado que la embarcación “participaba en operaciones de narcotráfico” y se movía por “una zona conocida por el tráfico ilícito”, indicó la institución en un comunicado.

El incidente se enmarca en una campaña más amplia denominada Operation Southern Spear, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump con el objetivo de frenar el flujo de drogas por rutas marítimas del Pacífico. Funcionarios estadounidenses han sostenido que estas vías son utilizadas por redes criminales transnacionales para transportar cargamentos de estupefacientes hacia mercados de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.

El Comando Sur, que supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en América Central, América del Sur y el Caribe, señaló que sus misiones buscan “interrumpir y desmantelar redes de tráfico de drogas transnacionales”.