Buques de EEUU arriban a Haití como parte de la Operación "Lanza del Sur"

La Embajada de Estados Unidos en Haití informó en sus redes sociales sobre la llegada del destructor de misiles guiados USS Stockdale, y de los buques USCGC Stone y USCGC Diligence, a la Bahía de Puerto Príncipe, en cumplimiento de una orden emitida por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.



De acuerdo con la publicación, este despliegue forma parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), una iniciativa que busca reforzar los esfuerzos de seguridad en Haití en un momento de extrema inestabilidad en esa nación caribeña.

La violencia de pandillas dejó cerca de 6 mil muertos en Haití en 2025, según la ONU. Al menos 5,915 personas murieron y 2,708 resultaron heridas en ese período debido a la violencia de bandas armadas y operativos de las fuerzas de seguridad, detalló en un informe la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

La Embajada de EEUU en Puerto Príncipe destacó que la presencia de estas embarcaciones refleja el firme compromiso del Gobierno estadounidense con un futuro más seguro y prometedor para la República de Haití.

La llegada de los buques ocurre justo antes del 7 de febrero, cuando vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición en Haití, y coincide con tensiones políticas, intentos de cambios de liderazgo y señalamientos a las autoridades locales por corrupción y vínculos con pandillas.

La Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos reiteraron su disposición a continuar colaborando y ofreciendo apoyo operativo, subrayando que su objetivo es contribuir al fortalecimiento de un entorno más estable y próspero para la población haitiana.

La embajada de EEUU había emitido alertas por tiroteos intensos cerca de su sede días antes del despliegue naval.

El comando Sur de EEUU compartió un video el martes en su cuenta de X del Cuerpo de Marines estadounidense en el que muestra sus fuerzas desplegadas en aguas del Caribe.



"La prioridad es proteger la patria", dijo la entidad militar junto al video que muestra portaaviones, buques de guerra, aviones de combate de última generación, aeronaves avanzadas y combatientes de élite "para desmantelar redes criminales, combatir el narcoterrorismo y disuadir a actores maliciosos".



"Esta poderosa fuerza conjunta subraya el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la estabilidad regionales", dijo el Comando Sur.

Lanza del Sur forma parte del esfuerzo regional de EEUU para interceptar embarcaciones usadas por cárteles narcoterroristas y , según el Pentágono. También refuerza el control del corredor estratégico del Caribe, que conecta al Golfo de México, el Canal de Panamá y el Caribe insular.

El despliegue, a menos de 80 kilómetros de Cuba, genera inquietud en la región y es interpretado por políticos y expertos como parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump en el Caribe.