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Estados Unidos

EEUU reporta ataque letal contra embarcación vinculada a narcotráfico

Ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas
Ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas

Sumario

  • Dos narcoterroristas murieron durante la acción y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
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Fuerzas estadounidenses realizaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

"El 13 de abril, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", precisaron.

La inteligencia confirmó que "la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

De acuerdo al comunicado, dos narcoterroristas murieron durante la acción y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

El Comando Sur, que supervisa las operaciones militares de EEUU en América Central, América del Sur y el Caribe, señaló que la misión busca "aplicar una fricción sistémica total a los carteles".

Funcionarios estadounidenses han sostenido que estas vías son utilizadas por redes criminales transnacionales para transportar cargamentos de estupefacientes hacia mercados de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.

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