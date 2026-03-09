EEUU reporta ataque contra embarcación vinculada al narcotráfico

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas y al narcotráfico en el Pacífico oriental, en una operación que dejó seis narcoterroristas muertos.

Según un comunicado oficial, la acción tuvo lugar el 8 de marzo bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

El organismo militar indicó que se trató de un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, de acuerdo con información de inteligencia, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas.

“Seis narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló el Comando Sur en su declaración.

Imágenes difundidas por el ejército estadounidense muestran impactos directos sobre la embarcación durante el operativo.

El Comando Sur, cuya jurisdicción abarca América Central, América del Sur y el Caribe, coordina de forma regular misiones antinarcóticos en la región destinadas a desmantelar las redes de tráfico de drogas que amenazan los intereses estadounidenses.