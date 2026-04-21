Comando Sur activa despligue militar de alta tecnología (VIDEO)

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El general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), ha ordenado el establecimiento del Comando de Guerra Autónoma de SOUTHCOM (SAWC, por sus siglas en inglés).

La fuerza militar responsable de las operaciones estadounidenses en la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica indicó que busca con esta decisión respaldar las prioridades de la Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump, la Estrategia de Defensa del Secretario de Guerra, la cooperación en seguridad regional y el dominio operativo.

"Desde el fondo marino hasta el espacio y a través del dominio cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y trabajando cada vez más estrechamente con nuestros socios permanentes en la región, para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas", afirmó Donovan.

Una vez plenamente establecido, el nuevo comando se dedicará a emplear plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en todos los dominios, vinculando las misiones tácticas con efectos estratégicos a largo plazo.

El SOUTHCOM anunció que también colaborará estrechamente con aliados y socios en la región para desarticular y degradar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que pongan en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala.

En el periodo previo al establecimiento del SAWC, SOUTHCOM trabajará con los servicios militares y con el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG) del Departamento de Guerra para identificar la experiencia y las capacidades disponibles que el nuevo comando requiere para iniciar sus operaciones e integrarse plenamente en la misión de SOUTHCOM.

"Nuestra área geográfica de responsabilidad presenta una amplia gama de condiciones, terrenos variados y diversos entornos operativos que la convierten en un escenario ideal para la innovación. Es también una región con socios de seguridad muy capaces y comprometidos, que adoptan una actitud proactiva, acogen las nuevas tecnologías y están muy dispuestos a trabajar en colaboración con nosotros para apoyar la estabilidad regional de formas nuevas y eficaces", añadió el comandante de SOUTHCOM.

A principios de este año, Donovan manifestó su interés en aprovechar las tecnologías emergentes en su declaración de postura escrita ante el Congreso, comunicando a los legisladores su intención de «capitalizar capacidades de próxima generación —tales como plataformas no tripuladas, la integración de inteligencia artificial y herramientas comerciales— para capacitarnos mejor, tanto a nosotros como a nuestros socios, para contrarrestar... las amenazas de manera conjunta».

Al exponer sus prioridades ante los miembros del Comité de Servicios Armados en el Capitolio el pasado mes de marzo, Donovan afirmó que su objetivo era desarrollar y desplegar fuerzas modernizadas y rentables, adaptadas a la misión del SOUTHCOM, las cuales incluirían sistemas autónomos y la colaboración entre humanos y máquinas, «a fin de aumentar significativamente la letalidad, la conciencia situacional en todos los dominios y el intercambio de datos para las fuerzas de los Estados Unidos y de sus naciones socias».

El mes pasado Donovan se refirió a la posibilidad de una acción militar de tropas estadounidenses en Cuba.

“Nuestra misión es defender a los Estados Unidos y sus intereses. No estamos planeando una invasión ni ninguna forma de gobierno militar para la isla”, afirmó el militar durante una audiencia en el Senado.

Donovan aclaró que, si bien no existen planes de invasión, no se descarta el uso de fuerzas estadounidenses si las circunstancias así lo ameritan.

“Si existiera una amenaza a la seguridad física de la embajada o de la base de Guantánamo, entonces, obviamente, desplegaría fuerzas para defender las vidas estadounidenses”, aseveró.