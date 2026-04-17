65 aniversario de Bahía de Cochinos, una gran gesta del exilio cubano

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A 65 años de la invasión de Bahía de Cochinos, exiliados cubanos conmemoran la valentía de 1.300 exiliados que buscaron derrocar al régimen de Fidel Castro y salvar a Cuba del comunismo.

Desde entonces, el deseo de libertad ha sido una constante en la vida de estos hombres que hace 65 años desembarcaron en Cuba, tras haber entrenado durante meses para un escenario de guerra.

En sus uniformes llevaban un escudo con la bandera cubana y la Cruz de Cristo.

Uno de los brigadistas, Alberto Valera, resumió así el propósito de la misión de la Brigada: “Cuando desembarcamos en Cuba, lo que llevábamos en nuestros hombros era el escudo de la Brigada que retrata fielmente nuestros sentimientos: la bandera cubana y la cruz de Cristo. Porque fuimos a Cuba para que de Cuba no expulsaran a los sacerdotes y pastores. Porque fuimos a Cuba para que no cerraran los templos, para que no cerraran las escuelas cristianas. Porque fuimos a Cuba para que no pusieran en la Constitución de la República, como primer párrafo, que Cuba es un país independiente y ateo. Para eso fuimos a Cuba”.

El 15 de abril de 1961, aviones de la Brigada 2506 bombardearon los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y la base aérea de San Antonio de los Baños. El presidente J. F. Kennedy ordenó suspender otros ataques aéreos planificados para ese mismo día y el siguiente.

Apenas 1.000 cubanos de la Brigada lograron desembarcar el 17 de abril de 1961 y pelear en Playa Girón y Playa Larga, en el sur de la provincia de Matanzas, durante 3 días contra casi 100.000 soldados y milicianos del ejército revolucionario, armados con artillería pesada, tanques y aviones de combate.





“Era nuestro deber luchar por nuestra patria. Yo fui parte del batallón 2 de Infantería que desembarcó por Playa Larga el día 17 de abril”, relató Máximo Cruz González, jefe de la compañía F, cuya misión era contener a la infantería de Castro, en particular los tanques.

Los brigadistas lucharon "hasta la última bala", como recordó uno de ellos, Luis González Lalondry: "Los jóvenes, y los que no eran tan jóvenes, pelearon bravamente en Playa Girón, Playa Larga, Pálpite, Yaguaramas y San Blás, hasta la última bala y el último aliento".

La operación terminó con más de un centenar de combatientes muertos y alrededor de 1.200 capturados. Los prisioneros, integrantes de la Brigada de Asalto 2506, permanecieron detenidos cerca de 20 meses antes de ser liberados mediante negociaciones entre Fidel Castro y la CIA.

El 21 de diciembre de 1962, Castro y un enviado de la CIA, James Donovan, firmaron un acuerdo para intercambiar los 1,113 prisioneros por alimentos y medicinas valorados en $53 millones, Tres días después, en Nochebuena, los prisioneros recibieron el mejor regalo que cualquiera podía pedir: libertad.

Cuatro días después, el presidente John Kennedy saludó a los miembros liberados de la Brigada 2506 en el estadio Orange Bowl de Miami en Little Havana, Florida, frente a miles de espectadores.

El presidente Donald J. Trump ha reconocido en múltiples homenajes la valentía de los exiliados cubanos, veteranos de Bahía de Cochinos.