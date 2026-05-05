Hammer y Rubio en reunión de jefes de Misión en el Comando Sur

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El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, participó en la Conferencia de Jefes de Misión 2026 del Comando Sur de Estados Unidos, un encuentro encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio y centrado en la estrategia de seguridad de Washington en el hemisferio occidental.

“Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer participó en la reunión de Jefes de Misión del Hemisferio Occidental en el Comando Sur”, informó la embajada estadounidense en la red social X.

La conferencia reunió a altos funcionarios del gobierno estadounidense y a jefes diplomáticos de embajadas en la región, en un esfuerzo por coordinar prioridades frente a desafíos como el narcoterrorismo y la influencia de potencias adversarias.

Durante el encuentro, Rubio y el jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, abordaron las principales líneas de acción en materia de seguridad regional. Según el propio comando, la cita se enmarca en el objetivo de reforzar la “seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental”.

“La conferencia se centra en el avance de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional en nuestro hemisferio, incluyendo los esfuerzos de colaboración para contrarrestar el narcoterrorismo y evitar que los adversarios se afiancen en nuestra región”, indicaron.