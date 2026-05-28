EEUU acusa a Irán de violar el alto el fuego tras lanzar un misil a Kuwait y drones en Ormuz

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Horas después de ataques estadounidenses en el sur de Irán, Teherán lanzó un misil balístico contra Kuwait y varios drones de ataque cerca del Estrecho de Ormuz.

Mediante un comunicado, el Comando Central de EEUU, CENTCOM calificó la acción como una grave violación del frágil alto el fuego:

"A las 10:17 p. m. (hora del este) del 27 de mayo, Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait, el cual fue interceptado con éxito por las fuerzas kuwaitíes. Esta flagrante violación del alto el fuego por parte del régimen iraní se produjo horas después de que las fuerzas iraníes lanzaran cinco drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. Todos los drones fueron interceptados con éxito por las fuerzas estadounidenses, las cuales también impidieron el lanzamiento de un sexto dron desde un centro de control terrestre iraní en Bandar Abbas. El Comando Central de los EEUU y sus socios regionales se mantienen vigilantes y prudentes mientras continuamos defendiendo a nuestras fuerzas y nuestros intereses frente a la injustificada agresión iraní".

Un día antes, el 26 de mayo de 2026, fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán.

Según la declaración oficial de CENTCOM emitida por su portavoz, el Navy Captain Tim Hawkins:"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques defensivos en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas ante las amenazas de las fuerzas iraníes. Los objetivos incluyeron sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. Seguimos defendiendo a nuestras fuerzas con moderación durante el alto el fuego vigente."

Estos ataques se centraron en sitios cercanos a Bandar Abbas y el Estrecho de Ormuz. Irán los consideró una violación grave del alto el fuego y anunció represalias, lo que derivó en los incidentes del día siguiente

Este intercambio ocurre en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciada a finales de febrero de 2026. Tras intensos combates, se acordó un alto el fuego temporal el 8 de abril, mediado por Pakistán, que el presidente Donald Trump extendió indefinidamente el 21 de abril.

Sin embargo, el acuerdo ha sido muy inestable, con acusaciones mutuas de violaciones, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

Kuwait confirmó la interceptación del misil sin reportar víctimas ni daños significativos. Mientras continúan las conversaciones diplomáticas en Qatar, este último intercambio recuerda la fragilidad del acuerdo de abril de 2026.