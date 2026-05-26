“Será un buen acuerdo o no habrá ningún acuerdo”, afirma Rubio sobre Irán

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El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró este martes la línea dura de la administración Trump frente a Irán al dejar claro que Estados Unidos no aceptará un pacto deficiente.

"El Presidente va a hacer un buen acuerdo o ningún acuerdo", afirmó.

Asimismo, se mostró tajante respecto a la crisis en el estrecho de Ormuz, señalando que "los estrechos deben permanecer abiertos" y que lo que ocurre allí es "ilegal, inaceptable e insostenible para el mundo".

El funcionario explicó que ninguna nación —ni Rusia ni China— apoya el sistema de peajes o restricciones impuesto por Irán, por lo que el paso debe liberarse "de inmediato y sin impedimentos".

"Eso tiene que ocurrir inmediatamente; el estrecho va a abrirse de una forma u otra", insistió Rubio, enviando un mensaje claro de que EEUU no tolerará más demoras.

Estas declaraciones se producen en medio de tensiones crecientes tras las restricciones impuestas por Irán en el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Rubio también indicó que las negociaciones continúan y que un posible acuerdo “podría tomar unos días”, aunque hay conversaciones en curso, incluyendo en Qatar.

La línea de Rubio se alinea directamente con la visión del presidente Donald Trump.

“Si hago un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el que hizo Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de DINERO en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro acuerdo es exactamente lo opuesto, pero nadie lo ha visto ni sabe qué es. Ni siquiera está completamente negociado todavía. Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de los que me precedieron y que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, yo no hago malos acuerdos”, escribió el lunes en Truth Social.

El gobierno estadounidense ha insistido en que no habrá acuerdo nuclear si no se resuelve la crisis del estrecho, y que cualquier pacto deberá ser “bueno” para Estados Unidos y sus aliados o simplemente no se firmará.