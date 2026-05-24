EEUU cerca de concretar acuerdo de paz con Irán, afirma Trump

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Un acuerdo para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán estaría próximo a concretarse, según anunció el presidente Donald Trump, aunque aclaró este domingo que ha indicado a sus representantes no precipitarse.

El pacto se negocia con la mediación de Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Qatar, Pakistán y Turquía.

En un mensaje publicado este sábado, Trump señaló: “Se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los otros países, como se indica”, afirmó el presidente estadounidense.

Añadió que sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, con resultados satisfactorios. "Los aspectos finales y detalles del acuerdo se están discutiendo actualmente, y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!", señaló.

Este domingo, el presidente Trump actualizó en un mensaje en Truth Social sobre el avance de las negociaciones con Teherán.

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he indicado a mis representantes que no se precipiten a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado. El bloqueo se mantendrá en pleno vigor hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y asegurarse de que todo salga bien", afirmó.

El presidente Trump recalcó que "¡No puede haber errores!" en esta negociación. "Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", apuntó.

Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este domingo en Nueva Delhi, donde se encuentra de visita oficial, que el mundo podría recibir muy buenas noticias en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

“Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto”, declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar.

El borrador del acuerdo contempla “algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, Rubio aclaró que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo.

Entretanto, Pakistán confirmó este domingo que espera acoger muy pronto en Islamabad las próximas rondas de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad, tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento.