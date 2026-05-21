"No van a tener un arma nuclear", insiste Trump sobre Teherán

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El presidente Donald Trump anunció este jueves el fin a una serie de restricciones energéticas implementadas por la anterior administración demócrata de Joe Biden.

Según explicó, esas regulaciones incrementaron innecesariamente y de forma sustancial el precio del transporte y almacenamiento de productos refrigerados, con un impacto negativo directo en el bolsillo de los estadounidenses.

Rodeado por empresarios y dueños de pequeños negocios de diferentes estados del país, el mandatario hizo el anuncio desde el Salón Oval de la Casa Blanca, donde luego respondió preguntas de los medios y se refirió a otros temas, como la guerra contra Irán y la situación de Cuba.

Trump insistió en la exigencia de impedir que el régimen iraní desarrolle su programa que lo lleve a fabricar un arma nuclear, como parte de las negociaciones para poner fin al conflicto.

A la pregunta de si Irán puede conservar sus reservas de uranio altamente enriquecido, el presidente respondió con una negativa rotunda.

“En este momento estamos negociando, y ya veremos; pero lo obtendremos de una forma u otra. No van a tener un arma nuclear. Lo obtendremos. No lo necesitamos. No lo queremos. Probablemente lo destruiremos una vez que lo tengamos, pero no vamos a permitir que ellos lo tengan”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, aseguró que la capacidad militar de Irán ha sido prácticamente destruida en su totalidad y económicamente, el régimen está debilitado por el bloqueo estadounidense al Estrecho de Ormuz.

Sobre Cuba, Trump repitió que se trata de un estado fallido que necesita un cambio radical.

“Es un país fallido, eso lo sabe todo el mundo. No tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen realmente nada y nosotros vamos a ayudarlos”, dijo, refiriéndose al pueblo cubano.

Además, reconoció a la exitosa comunidad cubanoamericana del sur de la Florida, que quiere y puede invertir en la reconstrucción de la isla, para lo cual hay que crear las condiciones idóneas.