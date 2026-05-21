Moscú afirma que mantiene el apoyo a Cuba y desestima reportes de amenaza militar

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Rusia aseguró este jueves que mantiene el contacto con Cuba "en todos los asuntos de interés mutuo", en medio de versiones sobre una supuesta cooperación militar ampliada entre ambos países.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, hizo la declaración en respuesta a una pregunta de la agencia británica de noticias Reuters sobre si La Habana había solicitado asistencia militar a Moscú.

"Mantenemos contacto con Cuba en todos los asuntos de interés para nuestros dos países", afirmó Zajárova, sin ofrecer detalles adicionales sobre la naturaleza de esos intercambios.

En declaraciones a la prensa rusa este jueves, la diplomática añadió que Cuba ha sido informada de los aspectos y modalidades de la asistencia que Moscú planea brindar.

"Reafirmamos nuestra plena solidaridad con Cuba. Condenamos enérgicamente cualquier intento de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano, la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales, amenazas y chantaje", dijo Zajárova.



La portavoz señaló que el Kremlin continuará brindando un "apoyo más activo al fraterno pueblo cubano durante este período sumamente difícil". Añadió que "La Habana ha sido informada de las modalidades y los aspectos fundamentales de este apoyo".

Zajárova criticó la política de presión de Washington hacia la isla de gobierno comunista y dijo que las recientes sanciones buscan estrangularla económicamente.

En las declaraciones a Reuters, la diplomática rechazó un reporte publicado el pasado domingo por el medio estadounidense Axios que asegura que Cuba habría adquirido más de 300 drones provenientes de Rusia e Irán.

Zajárova calificó ese informe como “ficción” y lo enmarcó dentro de lo que describió como una “guerra de información”, al cuestionar la veracidad de las alegaciones que apuntan a un fortalecimiento de las capacidades militares de la isla con apoyo de Moscú y Teherán.

El reporte de Axios, publicado el 17 de mayo, cita inteligencia estadounidense clasificada según la cual Cuba habría acumulado más de 300 drones militares de distintas capacidades, adquiridos en los últimos años principalmente a Rusia e Irán.

De acuerdo con ese informe, funcionarios cubanos habrían discutido posibles escenarios de uso de estos sistemas en caso de un conflicto, incluyendo eventuales ataques contra la base naval estadounidense en Guantánamo, embarcaciones militares en el Caribe e incluso objetivos en territorio estadounidense como Key West.

"Cuando pensamos en que este tipo de tecnologías estén tan cerca, y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas y cárteles de la droga hasta iraníes y rusos, resulta preocupante", dijo una de las fuentes de Inteligencia a Axios. "Es una amenaza creciente", subrayó.

El reporte también señala que estos sistemas formarían parte de una estrategia de disuasión basada en tecnología de bajo costo, en línea con la expansión global del uso de drones en conflictos recientes, y en un contexto de creciente cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán.

Las autoridades cubanas han rechazado las versiones, calificándolas como “fabricaciones” destinadas a justificar una mayor presión o eventuales acciones por parte de Washington.

En reacción al informe de Axios, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez alertaron sobre el riesgo que representa para la seguridad nacional de EEUU esta capacidad militar a solo 90 millas de Florida.

El régimen de La Habana ha intentado mantener sólidas las relaciones con el Kremlin en medio de la crisis general que enfrenta el país, reiterando su apoyo a la invasión rusa a Ucrania, tanto a nivel diplomático como operativo, con el envío de miles de reclutas cubanos al frente de batalla.

Rusia ha respondido con petróleo, un aliciente temporal al colapso electroenergético que genera apagones permanentes y la paralización de industrias clave, incluido el turismo.

El pasado 31 de marzo llegó a Cuba el buque ruso Anatoly Kolodkin, sancionado por EEUU y Europa tras el inicio de la invasión a Ucrania, con unos 700 mil barriles de crudo. Fue el primero en llegar a puertos cubanos en tres meses y su entrada fue autorizada por la administración Trump, a solicitud de Moscú.