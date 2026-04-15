Rusia promete más envíos de petróleo a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró el respaldo del Kremlin al régimen de Cuba y dijo que su país seguirá ayudando al viejo aliado de la guerra fría con suministros cruciales de petróleo.

Lavrov reafirmó el apoyo de Rusia a la independencia de Cuba, una posición que ha sido reiterada por Moscú en distintos foros internacionales.

"Hemos enviado el primer petrolero con 100 mil toneladas (700 mil barriles) de petróleo para Cuba. Por supuesto, esto probablemente durará un par de meses; no soy un especialista", dijo el canciller ruso a periodistas al término de una visita de dos días a China.

El canciller ruso afirmó que no tenía dudas de que Moscú continuaría enviando ayuda humanitaria a La Habana, y añadió que China "seguirá, por supuesto, participando también en esta cooperación".

El país caribeño sufre una de sus peores crisis energéticas en décadas, con frecuentes apagones y el fallo de la red eléctrica nacional.

Cuba depende casi por completo del crudo importado para sostener su sistema energético. La economía de la isla produce menos de un tercio del petróleo que consume. Ante este panorama, el petróleo de Rusia ofrece apenas un alivio temporal, advierten expertos.



En un intento de presionar al régimen cubano, el presidente estadounidense Donald Trump firmó en febrero una orden ejecutiva para imponer aranceles punitivos a los países que envíen crudo a Cuba. Posteriormente, su administración permitió la entrada a la isla de un barco cargado de petróleo ruso por razones humanitarias. Lavrov no hizo referencia a la cuestión de si Estados Unidos autorizará o no futuros envíos.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa se produjeron tras reuniones de alto nivel de Lavrov en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, y con el presidente Xi Jinping, encuentros centrados en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en el análisis de la situación internacional.

Durante la visita, Lavrov destacó el papel de la cooperación entre Rusia y China como un “factor estabilizador” en los asuntos globales. Según información difundida por medios y fuentes oficiales, los encuentros buscaban reforzar la alineación política entre Moscú y Pekín frente a lo que ambas partes describen como intentos de presión externa.