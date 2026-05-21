Rubio: EEUU apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes el respaldo de Washington al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en medio de una escalada de protestas, bloqueos y enfrentamientos que han agravado la crisis política y social en Bolivia.

“Que quede claro: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, afirmó Rubio en una declaración difundida en X.

Bolivia enfrenta una creciente tensión tras dos semanas de bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros, mientras manifestantes mantienen sitiada la capital y exigen la renuncia de Paz.

Seguidores del expresidente Evo Morales se enfrentaron con la policía en La Paz, en medio de protestas que también incluyen a otros grupos opositores y organizaciones sociales.

“Quienes intenten destruir la democracia irán a la cárcel”, advirtió Paz el viernes, al tiempo que las autoridades acusaron a aliados de Morales, junto con grupos armados y redes de crimen organizado, de promover acciones para desestabilizar al gobierno.

Por su parte, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, aseguró que Washington considera que existe un intento de derrocar al mandatario boliviano.

“Que no quepa duda: quienes perdieron abrumadoramente en las urnas en Bolivia el año pasado están tratando de derrocar al presidente Rodrigo Paz organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y los narcotraficantes”, escribió Landau en redes sociales.

El funcionario añadió que sostuvo una conversación con Paz y le reiteró que Estados Unidos “apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por la anarquía”.

El presidente Paz acusa a Morales de orquestar las protestas para socavar su gobierno.