EEUU respalda a Rodrigo Paz en medio de crisis y protestas en Bolivia

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Estados Unidos expresó este lunes su respaldo al gobierno boliviano de Rodrigo Paz en medio de una escalada de protestas, bloqueos y hechos violentos en La Paz y otras regiones del país, donde manifestantes exigen la renuncia del mandatario tras seis meses de gestión.

“La crisis humanitaria” provocada por los disturbios y cierres de carreteras ha generado “escasez de medicamentos, alimentos y combustible”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en un comunicado difundido en redes sociales.

“Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y lo respaldamos en sus esfuerzos por restablecer el orden, en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, añadió la oficina estadounidense.

Este martes el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, dijo que conversó con el presidente boliviano y que estaba muy preocupado por la situación en el país.

La declaración se produjo después de una jornada de fuertes enfrentamientos en La Paz, donde marchas de sectores afines al expresidente Evo Morales derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Departamental de Justicia y estaciones del sistema de teleférico de la capital, además de daños a negocios privados.

A las movilizaciones de seguidores de Morales se sumaron manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas aimaras y grupos sociales.

Las protestas también afectan rutas en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

El gobierno boliviano ha acusado a Morales de promover las movilizaciones “en un intento” de retornar al poder.

La tensión política aumentó después de que un tribunal ordenara la semana pasada la detención del exmandatario tras declararlo en desacato por no comparecer a una audiencia judicial en Tarija.

Morales enfrenta cargos por presunta trata de menores en un caso que investiga una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato, de la cual habría nacido un hijo. El exgobernante, quien renunció en 2019 en medio de protestas, permanece desde hace meses en el Trópico de Cochabamba, considerado uno de sus principales bastiones políticos y sindicales.