Trump sitúa en un “sólido 50/50” un acuerdo con Irán o una ofensiva militar devastadora

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, situó en un “sólido 50/50” las probabilidades de alcanzar un acuerdo diplomático con Irán o lanzar una ofensiva militar a gran escala. Así lo afirmó este sábado en una entrevista telefónica concedida al portal Axios.

El periodista Barak Ravid detalló que el mandatario evalúa dos únicos escenarios: "O los golpeo más fuerte de lo que jamás han sido golpeados, o firmamos un acuerdo que sea bueno".

Trump utilizó la expresión "blow them to kingdom come" (hacerlos volar por los aires) para ilustrar el alcance de una posible intervención armada; es decir, arrasarlos por completo. La Casa Blanca evaluará sus opciones y anunciará una decisión definitiva este domingo.

Desde Nueva Delhi, India, donde se encuentra de visita oficial, el secretario de Estado Marco Rubio respaldó la postura del presidente.

Rubio señaló que se ha hecho “algún progreso” en las negociaciones y que “hay trabajo en curso” en este momento.

“Esta cuestión necesita resolverse, como dijo el presidente, de una forma u otra”, afirmó. Rubio reiteró las condiciones clave de Washington: Irán no puede tener un arma nuclear, debe entregar su uranio enriquecido, cesar el enriquecimiento y reabrir el Estrecho de Ormuz sin imponer peajes.

“La preferencia del presidente es siempre resolver estos problemas mediante una solución diplomática negociada”, añadió, aunque dejó claro que el asunto se resolverá de todos modos.

La negociación busca poner fin a una escalada que ya incluye roces navales en el Estrecho de Ormuz. Las condiciones de Washington son estrictas: desmantelamiento verificable del programa nuclear iraní, libertad de navegación en la zona y garantías de seguridad regional.

Esta postura de “paz mediante la fuerza” busca arrinconar a Irán en el tramo final del plazo negociador.