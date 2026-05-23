Rubio inicia visita oficial a India para reforzar alianza bilateral

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El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que recibió con agrado al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Feliz de recibir al Secretario de Estado de los EEUU, el Sr. Marco Rubio. Discutimos el progreso continuo en la Asociación Estratégica Global Integral entre India y EEUU y temas relacionados con la paz y la seguridad regional y global. India y los Estados Unidos continuarán trabajando de cerca por el bien global", publicó en su cuenta oficial de X el premier indio.

Antes de iniciar su primera visita oficial a la India, Rubio, destacó la solidez de la alianza bilateral y calificó el viaje de "importante" para la cooperación mutua.

En un mensaje difundido por el Departamento de Estado, el funcionario subrayó el amplio potencial de la agenda conjunta al afirmar que la nación asiática es un socio clave con el que comparten múltiples áreas de trabajo en común.

“Hay mucho en lo que trabajar con India, son un gran aliado y socio. Hacemos mucho buen trabajo con ellos, por lo que este es un viaje importante”, puntualizó.

El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó este sábado en Kolkata, primera escala de una gira de cuatro días que también incluirá paradas en Agra, Jaipur y Nueva Delhi.

Esta visita ocurre en un momento crucial para fortalecer la alianza entre Washington y Nueva Delhi, marcada recientemente por tensiones comerciales y diferencias geopolíticas.

En este escenario, Rubio busca profundizar la cooperación bilateral en áreas prioritarias que abarcan desde el comercio y la tecnología hasta la defensa y la estrategia conjunta en la región del Indo-Pacífico.



El Embajador de EEUU en India, Sergio Gor, compartió fotos del Secretario de Estado Marco Rubio visitando las Misioneras de la Caridad en Calcuta.

Rubio fue recibido por las monjas de la congregación de la Madre Teresa. El diplomático destacó que estos momentos reflejan los valores compartidos entre EEUU e India más allá de la política.

Un punto central de la agenda será el incremento de las exportaciones de energía de EEUU, una medida diseñada específicamente para reducir la actual dependencia india del petróleo ruso.

Asimismo, la diplomacia pública tendrá un espacio relevante con un evento en Nueva Delhi para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El viaje concluirá el próximo 26 de mayo tras la participación de Rubio en la reunión ministerial del Diálogo Quadrilateral de Seguridad, conocido como Quad, en Nueva Delhi.

Esta gira del secretario de Estado es su primer gran despliegue diplomático en Asia. Su resultado definirá el rumbo estratégico de la relación entre Estados Unidos e India para los próximos años.