Marco Rubio defiende el envío de 5.000 tropas a Polonia y pide más compromiso europeo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, culminó una importante reunión ministerial con miembros de la OTAN en Helsingborg, Suecia, y señaló que Estados Unidos está reevaluando constantemente sus despliegues militares alrededor del mundo.

Durante la reunión, Rubio se refirió directamente al anuncio de Trump sobre Polonia y explicó la posición de Estados Unidos: "Ustedes vieron el anuncio que hizo el presidente anoche respecto al despliegue en Polonia. Dicho esto, Estados Unidos tiene compromisos globales que debe cumplir, lo que nos obliga a reexaminar constantemente dónde ubicamos nuestras tropas", aseveró.

El secretario de Estado aclaró que esta decisión "no es algo punitivo", sino que se trata de "un proceso preexistente". Además, enfatizó que "como cualquier alianza, tiene que ser beneficioso para todas las partes involucradas. Debe existir una comprensión clara de cuáles son las expectativas".

Rubio insistió en la necesidad de un mayor compromiso por parte de Europa con la defensa colectiva. "La OTAN tiene que ser buena para todos los que participamos en ella. Eso significa que debemos avanzar hacia una mayor inversión en defensa y un reparto más equilibrado de la carga", afirmó.



Esta declaración refleja la postura actual de Washington: Estados Unidos está reevaluando constantemente sus despliegues militares en todo el mundo y espera que las alianzas sean mutuamente beneficiosas, con expectativas claras y compromisos compartidos.

En cuanto a Irán, Rubio señaló Estados Unidos preferiría alcanzar un acuerdo con el país persa que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz y el abandono definitivo de su programa nuclear.

Sin embargo, Rubio dejó claro que Washington también debe prepararse con un “Plan B” en caso de que Teherán se niegue a cumplir estas condiciones, señalando que “en ese punto, algo tendrá que hacerse al respecto”. Esta postura combina la disposición a la diplomacia con una advertencia firme de que Estados Unidos no descarta medidas más enérgicas si la República Islámica mantiene cerrado el estrecho y sigue adelante con sus ambiciones atómicas.

La participación del secretario de Estado en la cumbre quedó marcada por un anuncio sorpresivo realizado un día antes por el propio presidente Donald Trump.

“Basándome en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki —a quien tuve el orgullo de respaldar—, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia.”

Este despliegue adicional revierte una decisión previa del Pentágono y representa un fuerte gesto de apoyo al nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, y a Polonia, uno de los países que más invierte en defensa dentro de la OTAN.