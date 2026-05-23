Pentágono revela cifras del bloqueo a Irán

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Las fuerzas del Comando Central de los EE. UU. (CENTCOM) han desviado un total de 100 buques comerciales hasta el día de hoy como parte del bloqueo marítimo contra Irán.

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a implementar el bloqueo el 13 de abril contra los buques comerciales que entraban y salían de los puertos iraníes, de conformidad con una proclamación presidencial.

"En las últimas seis semanas, más de 15.000 soldados, marineros, infantes de marina y aviadores han desviado 100 buques, inmovilizado cuatro y permitido el paso a 26 buques de ayuda humanitaria", indicó esta fuerza en un comunicado.

"Nuestros miembros del servicio están realizando una labor extraordinaria", afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. "Han demostrado una gran eficacia al ejecutar la misión con precisión y profesionalismo, impidiendo totalmente el comercio de entrada y salida de los puertos iraníes, lo cual ha asfixiado económicamente a Irán".

El Pentágono indicó que más de 200 aeronaves y buques de guerra estadounidenses respaldan la misión, incluido el Grupo de Ataque de Portaaviones Abraham Lincoln, el Grupo de Ataque de Portaaviones George H.W. Bush, el Grupo Anfibio de Alistamiento Tripoli (junto con la 31.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina) y múltiples destructores de misiles guiados.

El bloqueo se hace cumplir contra buques de todas las naciones que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, abarcando todos los puertos de Irán situados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

Este sábado, el Secretario de Estado Marco Rubio en su reunión con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, enfatizó que Estados Unidos no permitirá que Irán mantenga como rehén al mercado energético mundial.

“Asalto a gran escala”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha pospuesto un ataque militar programado contra Irán tras recibir solicitudes directas de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes le pidieron dar más tiempo a las negociaciones en curso.

En declaraciones y publicaciones en Truth Social, Trump indicó que “negociaciones serias están teniendo lugar” y que decidió detener el ataque previsto para esta semana.

“Les dije a nuestros militares que no llevaríamos a cabo el ataque programado”, escribió, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para un “asalto a gran escala” en cualquier momento si no se alcanza un acuerdo aceptable.

El mandatario expresó optimismo moderado al afirmar que existe “una muy buena chance” de lograr un pacto con Irán que evite que el país obtenga armas nucleares y permita la reapertura del Estrecho de Ormuz.

No obstante, Trump ha sido enfático en que “el reloj está corriendo” para Teherán y que no aceptará que este país desarrolle armamento nuclear.

“No tengo prisa”, señaló en recientes apariciones, pero insistió en que Irán debe cumplir con las demandas estadounidenses de manera rápida. Según Trump, los mediadores regionales creen que un acuerdo es posible, y él está dispuesto a darles unos días más siempre que se avance en las conversaciones.